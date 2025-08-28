Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crema un cotxe a la zona de Sant Amanç de Sant Feliu de Guíxols

Els Bombers han evitat que el foc s’estengués a la massa forestal propera, que aquest estiu ja ha estat cremada quatre vegades per un piròman

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Eva Batlle

Sant Feliu de Guíxols

Un cotxe ha cremat aquest divendres de matinada al carrer Pecher, a la zona de Sant Amanç, al voltant de la riera de les Comes, de Sant Feliu de Guíxols.

L’incendi s’ha produït cap a tres quarts de dues de la matinada, i fins al lloc s’hi han desplaçat els Bombers, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de la ciutat.

En arribar, els Bombers s’han trobat amb el foc totalment desenvolupat i han aconseguit extingir-lo cap a un quart de tres. El vehicle ha quedat completament calcinat.

Tot i la proximitat de massa forestal, els efectius han evitat que les flames es propaguessin a la vegetació propera.

Zona cremada

Cal destacar que aquesta és una zona on s’han registrat diversos incendis provocats recentment. La setmana passada -dia 20 d'agost-, els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració dels Agents Rurals i la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, van denunciar penalment un home de 55 anys com a presumpte responsable de quatre incendis forestals a l’àrea de Sant Amanç. L’home resideix en una barraca propera als focs i acumula conflictes veïnals i de convivència previs.

Tot i això, l’origen de l’incendi al vehicle no es considera intencionat. Els Mossos d’Esquadra confirmen que ha estat un foc fortuït i que el vehicle ja estava parcialment abandonat a la via pública.

