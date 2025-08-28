Crema un cotxe a la zona de Sant Amanç de Sant Feliu de Guíxols
Els Bombers han evitat que el foc s’estengués a la massa forestal propera, que aquest estiu ja ha estat cremada quatre vegades per un piròman
Un cotxe ha cremat aquest divendres de matinada al carrer Pecher, a la zona de Sant Amanç, al voltant de la riera de les Comes, de Sant Feliu de Guíxols.
L’incendi s’ha produït cap a tres quarts de dues de la matinada, i fins al lloc s’hi han desplaçat els Bombers, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de la ciutat.
En arribar, els Bombers s’han trobat amb el foc totalment desenvolupat i han aconseguit extingir-lo cap a un quart de tres. El vehicle ha quedat completament calcinat.
Tot i la proximitat de massa forestal, els efectius han evitat que les flames es propaguessin a la vegetació propera.
Zona cremada
Cal destacar que aquesta és una zona on s’han registrat diversos incendis provocats recentment. La setmana passada -dia 20 d'agost-, els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració dels Agents Rurals i la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, van denunciar penalment un home de 55 anys com a presumpte responsable de quatre incendis forestals a l’àrea de Sant Amanç. L’home resideix en una barraca propera als focs i acumula conflictes veïnals i de convivència previs.
Tot i això, l’origen de l’incendi al vehicle no es considera intencionat. Els Mossos d’Esquadra confirmen que ha estat un foc fortuït i que el vehicle ja estava parcialment abandonat a la via pública.
