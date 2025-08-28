El Pavelló Firal de la Bisbal es renova d’urgència per motius de seguretat i sostenibilitat
Les obres tindran un cost de més de 800.000 euros i obligaran a tancar temporalment l’equipament a partir del setembre
Redacció
El Pavelló Firal de la Bisbal d’Empordà tancarà temporalment les seves portes a partir del setembre per iniciar unes obres de reforma integral de la coberta, imprescindibles per garantir la seguretat de l’equipament. Els treballs es van fer indispensables després que, a finals de maig, es detectés la pèrdua de la capacitat ignífuga de les bigues estructurals.
La Junta de Govern Local va aprovar el 19 d’agost l’adjudicació de les obres de substitució del paviment, per un import de 130.678 euros, i ha habilitat una partida pressupostària per al conjunt d’actuacions, que ascendeixen a més de 800.000 euros.
Reforma estructural i aposta per l’energia solar
El projecte inclou el reforç de l’estructura metàl·lica, la consolidació dels suports de les plaques acústiques i el pintat ignífug de tota l’estructura. En paral·lel, es col·locarà un nou parquet a la pista i s’instal·laran plaques solars de 100 kW per a autoconsum col·lectiu.
La durada estimada de les obres serà de tres mesos i es faran per fases per minimitzar l’impacte en les activitats habituals. L’alcalde, Òscar Aparicio, ha admès que «tal com han anat succeint els fets, ha estat impossible avançar la redacció del projecte als mesos d’estiu, però tampoc seria prudent esperar gairebé un any amb aquestes greus deficiències».
L’equip de govern ha demanat comprensió a la ciutadania davant les afectacions que patiran els usuaris del recinte. Paral·lelament, abans de final d’any està previst que la Bisbal disposi del projecte del nou pavelló d’esports i que es defineixi el projecte de reforma del Pavelló d’Esports actual, valorat en 1,6 milions d’euros i previst per a l’estiu de 2026.
