L’oposició de Sant Feliu de Guíxols critica les millores en seguretat, habitatge i il·luminació aprovades per l’ajuntament
Junts lamenta que les inversions en l’espai públic arriben tard i són insuficients
Guíxols des del Carrer creu que la construcció d’habitatges protegits s’està demorant de manera deliberada en favor de nous aparcaments
En el Ple ordinari del mes d’agost, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar destinar 2,6 milions d’euros per tal de millorar la il·luminació, la seguretat i impulsar l’habitatge públic. Diferents grups municipals de l’oposició han expressat la seva disconformitat amb aquestes mesures.
Junts, principal partit de l’oposició, explica en un comunicat que van votar a favor de les millores en l’espai públic ganxó «per tal que es puguin tirar endavant el més aviat possible». Malgrat això, creuen que aquestes mesures «arriben tard, són insuficients pel descuit acumulat dels darrers anys» i consideren preocupant «que el govern hagi d’endeutar encara més l’ajuntament per atendre despeses de manteniment que són ordinàries de la ciutat».
El partit avisa que ha estat insistint des de fa temps sobre els problemes de seguretat i d’incivisme que hi ha a Sant Feliu, proposant millores «en la il·luminació, la neteja de l’espai públic i en la imatge del municipi». Creuen que aquestes modificacions «sobre la marxa» demostren improvisació per part de l’alcalde Carles Motas.
Consideren que les darreres accions dutes a terme per part del govern municipal no han estat més que «una nova operació de maquillatge per fer creure que el govern es preocupa per la seguretat, però és una reacció calculada d’un alcalde populista per evitar que altres partits encara més populistes li prenguin espai electoral a les properes eleccions».
Habitatges protegits en espera
Entre les actuacions principals previstes per l’ajuntament hi ha una aportació de 875.000 euros destinada a l’impuls del projecte d’habitatge públic al sector de l’antiga fàbrica Trachsler, a la carretera de Girona i el carrer Huguet. Es tracta d’uns solars que l’Ajuntament va adquirir ara fa just un any per destinar-los a la construcció d’habitatge públic en règim de lloguer.
Guíxols des del Carrer – ECP veu amb preocupació com s’està demorant «de manera deliberada» la construcció d’habitatges protegits en aquestes parcel·les de titularitat municipal. En el conjunt de Can Trachsler es projecten fins a 61 habitatges, 42 a la parcel·la del C/ Huguet i 19 en la que es troba ubicat a la carretera de Girona. Segons un comunicat, la formació considera que «s’hauria de prioritzar el desenvolupament del C/ Huguet, perquè és el que ofereix una major projecció d’habitatge». No obstant això, creuen que «el govern municipal comença pel de la carretera de Girona amb l’argument que, mentrestant, es pot utilitzar com aparcament municipal».
El grup municipal ho veu com «una clara estratègia per guanyar un espai d’aparcament municipal, almenys fins passat l’estiu de l’any vinent». Guíxols dels del Carrer - ECP recorda que fa un any ja va proposar destinar de fons propis els recursos necessaris per començar les obres d’enderroc i urbanització de les parcel·les. «Llavors la ciutat disposava dels recursos necessaris per fer-ho, però el govern no sols ho va desestimar, sinó que ha trigat un any a finançar-ho. Tota aquesta demora sense tenir en compte la falta d’habitatge assequible que pateix la ciutat», expliquen.
Creuen que aquestes accions contradiuen algunes declaracions recents de l’alcalde que situen l’habitatge com una de les seves prioritats i insten al govern a «explicar molt bé perquè ara la prioritat és fer un aparcament a la parcel·la de Can Trachsler de la carretera de Girona en lloc de començar com més aviat millor amb la construcció de l’habitatge».
