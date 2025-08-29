Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescaten una dona lesionada mentre feia una excursió a prop de Monells

Els Bombers li han immobilitzat el turmell i l’han traslladada fins al punt on l’esperava l’ambulància

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Monells

Els Bombers han rescatat aquest divendres una dona de 57 anys que s’ha lesionat mentre feia una excursió per un sender de Gran Recorregut (GR) als voltants de Monells.

La dona formava part d’un grup i caminava pel traçat quan s’ha torçat el turmell. L’avís d’emergència s’ha rebut cap a dos quarts d’una del migdia, i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers.

Els efectius li han immobilitzat la cama amb una fèrula i l’han traslladada fins al nucli de Monells, on l’esperava una ambulància. Posteriorment, el SEM l’ha evacuat a l’Hospital de Palamós amb una lesió de poca gravetat, segons han indicat els Bombers.

