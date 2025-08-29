Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Feliu invertirà 2,6 milions en il·luminació, seguretat i habitatge

El projecte inclou la millora de l’enllumenat de la façana marítima, noves càmeres de vigilància i habitatge públic a l’antiga fàbrica Trachsler

Passeig de Sant Feliu de Guíxols

Passeig de Sant Feliu de Guíxols / Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Oriol Bernà

Oriol Bernà

Sant Feliu de Guíxols

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols destinarà 2,6 milions d’euros en els propers mesos a un pla d’inversions que té tres grans objectius: millorar la il·luminació dels carrers, reforçar la seguretat i impulsar l’habitatge públic. La iniciativa es finançarà a través d’una operació de crèdit que es portarà a aprovació en el proper Ple Municipal.

L’alcalde, Carles Motas, ha destacat que «aquestes millores preveuen satisfer diferents necessitats observades arreu de la ciutat, i hem planificat la seva execució de forma estratègica en els propers mesos».

Entre les actuacions principals hi ha una aportació de 875.000 euros destinada a l’impuls del projecte d’habitatge públic al sector de l’antiga fàbrica Trachsler, a la carretera de Girona i el carrer Huguet.

Més seguretat i millora de l’espai públic

Un altre bloc d’inversió se centra en la seguretat, amb la compra de noves càmeres de vigilància per reforçar el control del trànsit i millorar la protecció en diversos punts de la ciutat.

Pel que fa a l’enllumenat públic, el pla començarà amb la renovació de tota la façana marítima, la placeta de Sant Joan i l’entorn de la Rambla. Posteriorment, es continuarà amb actuacions als barris de l’Eixample i Vilartagues.

A banda d’aquests tres eixos principals, el paquet de millores inclou altres inversions urbanístiques i patrimonials. Entre elles destaquen l’adequació de l’antic Hospital com a seu del Museu d’Història, actuacions en edificis municipals, millores en parcs infantils, adquisició de vehicles per a Medi Natural i Vialitat i el projecte de reurbanització integral del carrer de Joan Maragall.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents