Torroella tanca una Festa Major de Sant Genís plena de festa i traició

El programa ha combinat música, cultura popular, espectacles i activitats familiars durant una setmana

Ducs del Foc durant la Festa Major de Sant Genís 2025

Ducs del Foc durant la Festa Major de Sant Genís 2025 / Ajuntament de Torroella de Montgrí

Redacció

Torroella de Montgrí ha posat punt final a la Festa Major de Sant Genís 2025 amb un balanç molt positiu i una elevada participació. Durant gairebé una setmana, la vila s’ha omplert de música, tradició, activitats familiars, propostes culturals i esportives que han consolidat aquesta edició com una de les més recordades dels últims anys.

Un dels moments més simbòlics ha estat el retorn del pregó a la plaça de la Vila, que enguany va anar a càrrec Dolça Vilallonga. El seu discurs va donar el tret de sortida a una festa que ha tingut en la cultura popular un dels grans pilars, amb la implicació de colles geganteres, capgrossos, grallers i grups de foc. Durant la celebració s’ha incorporat un nou capgròs, el macer, que s’afegeix a la imatgeria festiva local.

Espectacles i tradició

El correfoc ha estat un dels punts àlgids de la programació, amb un muntatge pirotècnic que va projectar la silueta del Montgrí i el seu castell, coincidint amb el 50è aniversari de Torroella com a Ciutat Pubilla de la Sardana. També han tingut molt seguiment el tradicional sopar popular i la cantada d’havaneres amb el grup Peix Fregit.

Entre els actes culturals, han destacat les obres de teatre Els Bons, amb Jordi Boixaderas i Ramon Madaula, i l’espectacle Cabaret d’Arrel. La música d’arrel també ha estat protagonista amb les actuacions de la Principal de la Bisbal, la Cobla Montgrins, la Cobla Foment del Montgrí i el grup Montgrí Dansa.

Joventut i activitats familiars

La participació juvenil ha tingut un pes central, amb les Barraques i La Nocturna, organitzada pels Grallers del Montgrí, que va omplir els carrers amb joves vinguts d’arreu de l’Empordà. Les entitats juvenils també han dinamitzat les prèvies amb activitats musicals a l’Espai Jove del Convent de les Clarisses.

Els més petits han pogut gaudir d’un ampli ventall d’activitats, des d’espectacles de circ i concerts fins a cercaviles i tallers amb gegants i capgrossos. La fira d’atraccions, que enguany ha incorporat un horari inclusiu per a persones amb diversitat funcional, ha estat també un dels grans atractius.

L’Ajuntament ha agraït públicament la tasca de totes les entitats i voluntaris que han fet possible la programació i ha destacat la resposta dels veïns i veïnes, que han contribuït a convertir l’edició d’aquest any en una festa «inoblidable».

