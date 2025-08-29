Torroella tanca una Festa Major de Sant Genís plena de festa i traició
El programa ha combinat música, cultura popular, espectacles i activitats familiars durant una setmana
Redacció
Torroella de Montgrí ha posat punt final a la Festa Major de Sant Genís 2025 amb un balanç molt positiu i una elevada participació. Durant gairebé una setmana, la vila s’ha omplert de música, tradició, activitats familiars, propostes culturals i esportives que han consolidat aquesta edició com una de les més recordades dels últims anys.
Un dels moments més simbòlics ha estat el retorn del pregó a la plaça de la Vila, que enguany va anar a càrrec Dolça Vilallonga. El seu discurs va donar el tret de sortida a una festa que ha tingut en la cultura popular un dels grans pilars, amb la implicació de colles geganteres, capgrossos, grallers i grups de foc. Durant la celebració s’ha incorporat un nou capgròs, el macer, que s’afegeix a la imatgeria festiva local.
Espectacles i tradició
El correfoc ha estat un dels punts àlgids de la programació, amb un muntatge pirotècnic que va projectar la silueta del Montgrí i el seu castell, coincidint amb el 50è aniversari de Torroella com a Ciutat Pubilla de la Sardana. També han tingut molt seguiment el tradicional sopar popular i la cantada d’havaneres amb el grup Peix Fregit.
Entre els actes culturals, han destacat les obres de teatre Els Bons, amb Jordi Boixaderas i Ramon Madaula, i l’espectacle Cabaret d’Arrel. La música d’arrel també ha estat protagonista amb les actuacions de la Principal de la Bisbal, la Cobla Montgrins, la Cobla Foment del Montgrí i el grup Montgrí Dansa.
Joventut i activitats familiars
La participació juvenil ha tingut un pes central, amb les Barraques i La Nocturna, organitzada pels Grallers del Montgrí, que va omplir els carrers amb joves vinguts d’arreu de l’Empordà. Les entitats juvenils també han dinamitzat les prèvies amb activitats musicals a l’Espai Jove del Convent de les Clarisses.
Els més petits han pogut gaudir d’un ampli ventall d’activitats, des d’espectacles de circ i concerts fins a cercaviles i tallers amb gegants i capgrossos. La fira d’atraccions, que enguany ha incorporat un horari inclusiu per a persones amb diversitat funcional, ha estat també un dels grans atractius.
L’Ajuntament ha agraït públicament la tasca de totes les entitats i voluntaris que han fet possible la programació i ha destacat la resposta dels veïns i veïnes, que han contribuït a convertir l’edició d’aquest any en una festa «inoblidable».
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
- Remarquen que està prohibit banyar-se a l'estany del parc del Migdia de Girona després de la mort d'una vintena d'aus
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Una jove amb 40 matrícules d'honor es tatua el nom d'un dels presidents del Govern d'Espanya
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro