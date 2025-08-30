Presó per a dos detinguts per robatoris amb violència a la Bisbal d'Empordà
Els dos homes acumulaven prop d'una vintena d'antecedents
Redacció
La Policia de la Bisbal d'Empordà i els Mossos d'Esquadra van detenir dijous dos homes acusats de diversos robatoris amb força i amb violència. Els detinguts, de 21 i 26 anys, han ingressat a la presó de forma preventiva. Acumulaven prop d'una vintena d'antecedents per fets similars i presentaven un grau de reincidència criminal molt elevat, amb un increment progressiu del nivell de violència utilitzat en els robatoris. La investigació va començar quan un jove va acudir a la Policia Local amb ferides al cap i al rostre després d'haver estat violentament agredit. Va explicar que dos homes l'havien atacat amb un pal de fusta per robar-li el telèfon mòbil.
Arran de la denúncia es va activar un dispositiu conjunt de recerca entre Policia Local i Mossos d’Esquadra. Amb el suport de les càmeres de seguretat municipals, es va aconseguir identificar els autors i recollir les proves necessàries, que, a més, els relacionaven amb dos robatoris amb força comesos en domicilis de la ciutat aquella mateixa matinada. Les imatges mostren com els dos individus perseguien la víctima a escassos metres de la comissaria, armats amb un pal de grans dimensions, fins que el jove va aconseguir refugiar-se sota la protecció policial. Els dos individus van ser detinguts i posats a disposició judicial.
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
- Remarquen que està prohibit banyar-se a l'estany del parc del Migdia de Girona després de la mort d'una vintena d'aus
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Una jove amb 40 matrícules d'honor es tatua el nom d'un dels presidents del Govern d'Espanya
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro