Presó per a dos detinguts per robatoris amb violència a la Bisbal d'Empordà

Els dos homes acumulaven prop d'una vintena d'antecedents

Dos agents dels Mossos d'Esquadra.

Dos agents dels Mossos d'Esquadra. / Europa Press

Redacció

La Bisbal d'Empordà

La Policia de la Bisbal d'Empordà i els Mossos d'Esquadra van detenir dijous dos homes acusats de diversos robatoris amb força i amb violència. Els detinguts, de 21 i 26 anys, han ingressat a la presó de forma preventiva. Acumulaven prop d'una vintena d'antecedents per fets similars i presentaven un grau de reincidència criminal molt elevat, amb un increment progressiu del nivell de violència utilitzat en els robatoris. La investigació va començar quan un jove va acudir a la Policia Local amb ferides al cap i al rostre després d'haver estat violentament agredit. Va explicar que dos homes l'havien atacat amb un pal de fusta per robar-li el telèfon mòbil.

Arran de la denúncia es va activar un dispositiu conjunt de recerca entre Policia Local i Mossos d’Esquadra. Amb el suport de les càmeres de seguretat municipals, es va aconseguir identificar els autors i recollir les proves necessàries, que, a més, els relacionaven amb dos robatoris amb força comesos en domicilis de la ciutat aquella mateixa matinada. Les imatges mostren com els dos individus perseguien la víctima a escassos metres de la comissaria, armats amb un pal de grans dimensions, fins que el jove va aconseguir refugiar-se sota la protecció policial. Els dos individus van ser detinguts i posats a disposició judicial.

