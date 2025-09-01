Palamós reprèn les obres del passeig del Mar aturades a mitjans agost
Els treballs es porten a terme entre els carrers Enric Vincke i del Carmel en un projecte que hauria d'estar totalment enllestit l'estiu vinent
La segona fase consistirà en la regeneració de la platja
Palamós reprèn aquest mes de setembre els treballs de reforma del passeig del Mar que s'havien aturat la darrera quinzena d'agost per no interferir amb la temporada turística. Les obres continuen pels carrers Enric Vincke i del Carme en un projecte que s'espera que estigui totalment enllestit per l'estiu vinent.
El municipi ja ha pogut gaudir d'una part d'aquest emblemàtic espai aquest estiu. La primera meitat del tram de passeig es va reobrir el mes de juliol permetent l'accés a peu i en vehicle fins al carrer d'Enric Vincke. I es va aprovar la segona fase del projecte que està en exposició pública i que permetrà la recuperació del sistema dunar de la platja Gran.
El tram reobert és una nova secció d’uns 5.400 m2 situada entre els carrers Provença i Enric Vincke, on ja s’havien executat les principals feines incloses en la seva reforma integral, com l’enjardinament, la instal·lació de fanals, així com la pavimentació dels trams centrals del passeig, del carril bici, del vial de circulació de vehicles i també de la zona d’estacionament, que en aquest tram compta amb 70 places.
El nou tram sumat al tram del carrer d’Aragó que es va obrir el mes de juny (3.300 m2), suposava la meitat de tot l’àmbit del passeig afectat per aquest projecte.
Els treballs que ara es reprenen serviran per a la urbanització de tot el sector fins a Carmel que inclouen les infraestructures d'aigües. A la primera fase s'hi sumarà aviat la regeneració de la platja que forma part de la segona fase i que s'espera que estigui enllestida abans de l'estiu vinent.
Regeneració platja
El projecte de la segona fase inclou la ubicació de passeres de fusta, així com la recuperació del sistema dunar característic en origen d’aquesta platja, que se situarà en l’espai que ocupava l’antic aparcament (ubicat entre el passeig i la platja Gran), possibilitant consolidar i millorar els serveis ecosistèmics que aquesta comunitat natural dona a la platja, amb la retenció i estabilització de sorres.
El cost d’aquestes obres i millores del passeig del Mar és de 5.878.780,06 euros, dels quals 3 milions són aportats per a la Unió Europea mitjançant els fons Next Generation destinats a actuacions de turisme sostenible. Els treballs són a càrrec de l’UTE formada per les empreses, Excavacions Peraferrer S.L i Construccions Fusté S.A., i tenen com a termini de finalització el mes de març de 2026.
