S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus
L’accident ha tingut lloc al carrer Sant Elm i el SEM ha traslladat els cinc ferits, un d’ells amb helicòpter fins al Trueta
Un treballador ha quedat ferit greu aquest dilluns al migdia a Sant Feliu de Guíxols després d’ensorrar-se un forjat en una zona enjardinada del carrer Sant Elm. Segons han informat els Bombers, l’home ha quedat atrapat des de la cintura cap avall i ha hagut de ser rescatat amb una extracció manual i selectiva de terra i runa per part dels efectius d’emergències.
L’accident, que s'ha produït a les 12.42 hores, també ha deixat quatre treballadors més ferits en estat lleu. En total, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès cinc persones: quatre han sigut traslladades en ambulància i el ferit greu ha sigut evacuat en helicòpter medicalitzat fins a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
En l’operatiu hi han participat sis dotacions dels Bombers, que han assegurat l’escenari i han treballat per alliberar l’afectat atrapat, a més de dues ambulàncies i un helicòpter del SEM. Els Mossos d’Esquadra també es van desplaçar al lloc per investigar les causes de l’ensorrament.
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
- Investigadors de la Universitat de Girona detecten que la radiació solar ha augmentat entre un 8 i 10% en mig segle
- Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- El Síndic de Greuges denuncia la discriminació per empadronament en les tarifes d'algunes piscines municipals