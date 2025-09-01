Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus

L’accident ha tingut lloc al carrer Sant Elm i el SEM ha traslladat els cinc ferits, un d’ells amb helicòpter fins al Trueta

El lloc de l'accident laboral

El lloc de l'accident laboral / Bombers de la Generalitat

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Sant Feliu de Guíxols

Un treballador ha quedat ferit greu aquest dilluns al migdia a Sant Feliu de Guíxols després d’ensorrar-se un forjat en una zona enjardinada del carrer Sant Elm. Segons han informat els Bombers, l’home ha quedat atrapat des de la cintura cap avall i ha hagut de ser rescatat amb una extracció manual i selectiva de terra i runa per part dels efectius d’emergències.

L’accident, que s'ha produït a les 12.42 hores, també ha deixat quatre treballadors més ferits en estat lleu. En total, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès cinc persones: quatre han sigut traslladades en ambulància i el ferit greu ha sigut evacuat en helicòpter medicalitzat fins a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

En l’operatiu hi han participat sis dotacions dels Bombers, que han assegurat l’escenari i han treballat per alliberar l’afectat atrapat, a més de dues ambulàncies i un helicòpter del SEM. Els Mossos d’Esquadra també es van desplaçar al lloc per investigar les causes de l’ensorrament.

