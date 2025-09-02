El bus d’estiu a Palafrugell gairebé supera els 26.700 usuaris i consolida la connexió amb les platges
El BUS 30’ ha registrat més de 25.000 viatgers entre Calella i Llafranc, i el nou BUS 60’ ha connectat per primer cop amb Tamariu amb prop de 1.700 passatgers
Aquest estiu, els serveis de bus impulsats per l’Ajuntament de Palafrugell i operats per Moventis han tornat a tenir una gran acollida. En total, 26.683 persones han utilitzat les dues línies que connecten el centre del municipi amb els nuclis de platges.
El BUS 30’, que funciona cada mitja hora i uneix Palafrugell amb Calella i Llafranc, ha estat el més utilitzat, amb 25.004 viatgers entre juliol i agost, una mitjana de 403 persones al dia. Per segon any consecutiu, aquest servei ha esdevingut una alternativa pràctica al vehicle privat, ajudant a reduir l’entrada de cotxes a les zones costaneres i alleugerint els problemes d’aparcament.
La principal novetat d’aquest estiu ha estat el BUS 60’, que per primer cop ha ofert un servei regular fins a Tamariu. El trajecte, amb forts pendents i corbes pronunciades, s’ha cobert amb un vehicle de dimensions reduïdes adaptat a la carretera. En poc més d’un mes en marxa, el servei ha transportat 1.679 passatgers, és a dir, una mitjana de 38 al dia. I, es tracta d'unes dades que l’Ajuntament qualifica de molt positives per tractar-se d’una prova pilot.
Segons el regidor de Comerç, Sergi Luis Cruz, “amb el BUS 30’ i el BUS 60 hem pogut finalment unir amb transport públic i de forma regular, tots els nuclis de platja amb el centre durant l’estiu. L’objectiu d’aquests serveis és reduir la pressió de cotxes que reben els nuclis de platja al juliol i l’agost, millorar els trasllats a Palafrugell, i afavorir una mobilitat sostenible”.
El regidor afegeix que “aquest és un servei pensat tant per la gent de Palafrugell que vol gaudir de les platges, turistes i treballadors de temporada als nuclis costaners. Estem satisfets amb la resposta rebuda i seguirem treballant amb Moventis per mirar de donar resposta als reptes de mobilitat que es donen en un municipi com Palafrugell”.
A més, destaca que el bus a Tamariu ha estat una aposta per la vertebració territorial i per fer arribar a tots els nuclis de platja un servei que es va iniciar l’any passat amb el bus a Calella i Llafranc, i ja va ser un èxit.
L’Ajuntament valora l’experiència com un pas endavant en la mobilitat del municipi i estudia ampliar el servei amb una xarxa urbana que connecti també els barris. Malgrat l’esforç econòmic que suposa, el consistori defensa que apostar pel transport públic és clau per a la vertebració del poble i per avançar cap a un model més sostenible.
