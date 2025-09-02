La Generalitat i Sant Feliu negocien que l’antic Palm Beach passi a mans municipals
Kiryat Mercado, directora general de Polítiques del Litoral, es reuneix amb l’alcalde Carles Motas per abordar l’ús públic de l’edifici
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols vol que l’edifici de l’antic Palm Beach passi a mans municipals per poder-li donar un ús públic. Aquest dimarts, l’alcalde Carles Motas s’ha reunit amb la directora general de Polítiques del Litoral, Kiryat Mercado, acompanyada del seu equip, per traslladar-li aquesta demanda i explorar vies per desencallar la situació.
La trobada s’ha produït poques setmanes després de la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb qui ja es va abordar el futur de l’immoble. El consistori guixolenc defensa que l’edifici, situat a primera línia de mar i amb una superfície de 950 metres quadrats, podria tenir usos vinculats a l’interès general de la ciutat i al seu front marítim.
Propietat de Costes de l’Estat
L’antic Palm Beach és propietat de Costes de l’Estat, que el 1964 va concedir la titularitat a la societat Touring per un període de 30 anys, prorrogat fins al 2018. Tot i això, quinze anys abans de l’extinció prevista, la Generalitat va iniciar el procediment per declarar la caducitat anticipada de la concessió per obres i arrendaments no autoritzats.
El 2008 es va declarar la caducitat i l’empresa concessionària va impugnar la resolució. El litigi es va allargar fins al 2020, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va desestimar el recurs i va confirmar la decisió del 2016 que declarava extingida la concessió. El tribunal va remarcar que l’equipament es trobava “deteriorat i abandonat”.
Amb el conflicte judicial resolt, la Generalitat i l’Ajuntament mantenen converses per definir quin futur es dona a l’edifici. Des del consistori reiteren que el seu objectiu és incorporar-lo al patrimoni municipal i destinar-lo a usos públics.
