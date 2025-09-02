Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Palamós obre la votació ciutadana per decidir el destí de 200.000€ del pressupost municipal

La consulta estarà oberta fins al 30 de setembre i permetrà escollir 5 de les 12 propostes finalistes, entre les quals hi ha millores d’espais públics, noves infraestructures i actuacions de mobiliari urbà

Diversos fullets del procés de votacions dels Pressupostos Participats, &quot;Palamós amb veu i vot!&quot;.

Diversos fullets del procés de votacions dels Pressupostos Participats, "Palamós amb veu i vot!". / Ajuntament de Palamós

Redacció

Palamós

Aquesta setmana ha començat la fase de votació dels Pressupostos Participats de Palamós, sota el lema “Palamós amb veu i vot!”. La ciutadania major de 16 anys pot decidir quins projectes rebran una inversió total de 200.000 € dels comptes municipals dels anys 2025 i 2026.

Les persones interessades poden participar dipositant la butlleta rebuda a casa a les urnes instal·lades a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, a la Biblioteca Municipal “Lluís Barceló i Bou” i les dependències de les galeries Carme, o bé de manera telemàtica al portal participa.palamos.cat, disponible a partir de la setmana vinent. El termini de votació s’acaba el 30 de setembre.

En total es poden escollir 5 de les 12 propostes finalistes, seleccionades en les fases prèvies del procés. Entre elles hi ha l’arranjament del Mas Oliver (St. Joan) per convertir-lo en espai polivalent, la reforma de l’skatepark, la instal·lació de fonts d’aigua potable a diversos punts del municipi, l’adequació de l’entorn on s'ubica "el canó de Palamós", la millora de voreres, la creació d’un espai sociocultural a les galeries Carme, l’ampliació del parc de cal·listènia, o la millora de l’entorn del far, entre d’altres.

Les propostes més votades s’executaran fins a esgotar la partida de 200.000 €. Si finalment resta un romanent, es valorarà incloure el següent projecte més votat i així successivament fins a esgotar els diners destinats.

El procés participatiu es va iniciar al març amb la recollida de 122 propostes ciutadanes, de les quals 58 van superar la validació tècnica. Al juny es va celebrar un taller obert on les persones assistents van debatre i consensuar les opcions prioritàries, fins a reduir-les a les 12 que ara es poden votar

