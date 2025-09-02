Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres detinguts per agredir i robar dos mòbils a tres joves que estaven asseguts en un banc a la Bisbal d'Empordà

Els Mossos també van descobrir que dos dels arrestats havien entrat a robar la mateixa nit dues vegades a una casa

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / ACN

ACN

ACN

La Bisbal d'Empordà

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 20, 25 i 26 anys per agredir i robar dos telèfons mòbils a tres joves que estaven asseguts en un banc a la Bisbal d'Empordà. Els fets es van produir pels volts de quarts de dues de la matinada del 27 d'agost quan els arrestats es van acostar a les víctimes i les van agredir, per emportar-se dos telèfons. En aquell moment, els Mossos van obrir una investigació i amb la col·laboració de la Policia Local de la Bisbal van poder localitzar i detenir dos dels tres responsables. El tercer dels arrestats es va localitzar dos dies més tard i també va quedar a disposició dels Mossos d'Esquadra. A la investigació va ser important la col·laboració de la ciutadania.

A banda, els Mossos van poder determinar que dos dels detinguts estaven també implicats en un robatori amb força a una casa de la Bisbal d'Empordà, poques hores abans de l'agressió als joves que estaven al banc. En aquest cas, va ser el propietari de la casa que va sentir sorolls a fora l'immoble i va veure com dos dels sospitosos s'emportaven una bicicleta, després d'haver trencat la porta d'accés. Els lladres es van poder escapar, però no en van tenir prou i poca estona després van tornar a la mateixa casa, d'on es van emportar una caixa amb objectes antics.

Finalment, la policia va poder recuperar gran part del botí que van robar i el van retornar als propietaris. Tots tres detinguts tenen antecedents i ja han passat a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
  2. Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
  3. Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
  4. Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
  5. L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
  6. El Girona treballa per fer un mínim de quatre fitxatges abans de mitjanit
  7. S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus
  8. Els xàfecs d'aquesta matinada deixen registres d'entre 80 i 30 litres a les comarques gironines

Els pensaments d’un assassí, gravats per un micròfon ocult al seu cotxe

Els pensaments d’un assassí, gravats per un micròfon ocult al seu cotxe

L'atur a les comarques gironines creix un 2,68% i arriba a les 28.080 persones sense feina

L'atur a les comarques gironines creix un 2,68% i arriba a les 28.080 persones sense feina

Tres detinguts per agredir i robar dos mòbils a tres joves que estaven asseguts en un banc a la Bisbal d'Empordà

Tres detinguts per agredir i robar dos mòbils a tres joves que estaven asseguts en un banc a la Bisbal d'Empordà

eDreams guanya 13,6 milions d'euros durant el seu primer trimestre fiscal

eDreams guanya 13,6 milions d'euros durant el seu primer trimestre fiscal

Turull demana a Sánchez que es reuneixi amb Puigdemont després de la cita amb Illa: "És important que es mirin als ulls"

Turull demana a Sánchez que es reuneixi amb Puigdemont després de la cita amb Illa: "És important que es mirin als ulls"

Illa concedeix l’amnistia política a Puigdemont: totes les claus de la seva reunió a Bèlgica

Illa concedeix l’amnistia política a Puigdemont: totes les claus de la seva reunió a Bèlgica

"Van enganyar centenars de famílies venent-los terrenys en un entorn bonic però sense serveis bàsics"

"Van enganyar centenars de famílies venent-los terrenys en un entorn bonic però sense serveis bàsics"

Catalunya tanca l'agost amb un repunt de l'atur del 2,5% i una pèrdua de 63.562 llocs de feina

Catalunya tanca l'agost amb un repunt de l'atur del 2,5% i una pèrdua de 63.562 llocs de feina
Tracking Pixel Contents