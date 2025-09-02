Tres detinguts per agredir i robar dos mòbils a tres joves que estaven asseguts en un banc a la Bisbal d'Empordà
Els Mossos també van descobrir que dos dels arrestats havien entrat a robar la mateixa nit dues vegades a una casa
Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 20, 25 i 26 anys per agredir i robar dos telèfons mòbils a tres joves que estaven asseguts en un banc a la Bisbal d'Empordà. Els fets es van produir pels volts de quarts de dues de la matinada del 27 d'agost quan els arrestats es van acostar a les víctimes i les van agredir, per emportar-se dos telèfons. En aquell moment, els Mossos van obrir una investigació i amb la col·laboració de la Policia Local de la Bisbal van poder localitzar i detenir dos dels tres responsables. El tercer dels arrestats es va localitzar dos dies més tard i també va quedar a disposició dels Mossos d'Esquadra. A la investigació va ser important la col·laboració de la ciutadania.
A banda, els Mossos van poder determinar que dos dels detinguts estaven també implicats en un robatori amb força a una casa de la Bisbal d'Empordà, poques hores abans de l'agressió als joves que estaven al banc. En aquest cas, va ser el propietari de la casa que va sentir sorolls a fora l'immoble i va veure com dos dels sospitosos s'emportaven una bicicleta, després d'haver trencat la porta d'accés. Els lladres es van poder escapar, però no en van tenir prou i poca estona després van tornar a la mateixa casa, d'on es van emportar una caixa amb objectes antics.
Finalment, la policia va poder recuperar gran part del botí que van robar i el van retornar als propietaris. Tots tres detinguts tenen antecedents i ja han passat a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
