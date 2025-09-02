Vídeo | Enderroquen l’edifici de l'antiga fonda del Gas Vell de Sant Feliu de Guíxols
L'Ajuntament apunta que l’immoble, en desús i amb deficiències estructurals, s’ha començat a demolir per seguretat i com a pas previ al desenvolupament urbanístic del sector
L’edifici de l’antiga fonda del Gas Vell de Sant Feliu de Guíxols ja està sent enderrocat. Els treballs van començar aquest dilluns amb el buidatge interior i s’han intensificat amb l’entrada en acció d’una màquina de grans dimensions que també està tirant a terra l’edifici posterior d’habitatges, en estat semiruïnós.
Segons el regidor d’Urbanisme, Josep Saballs, “l’immoble, situat al carrer de Santa Magdalena a tocar del col·legi Gaziel, forma part d’un sector urbanístic més ampli que inclou també el magatzem de materials Ginesta”. El regidor ha remarcat que “aquest enderroc és un pas inicial previ al desenvolupament del sector”.
Deficiències estructurals
Des de l’Ajuntament també assenyalen que l’edifici estava en desús i presentava deficiències estructurals que feien complexa la seva conservació. “Hem negociat amb la propietat avançar l’enderroc, tant per motius de seguretat com per millorar la visibilitat i l’accessibilitat de l’aparcament situat al final del carrer de Santa Magdalena”, han explicat. Fins ara, aquest espai només tenia una obertura d’uns dos metres i mig, però amb l’enderroc quedarà més obert i segur, segons el consistori.
