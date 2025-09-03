Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: "Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes"
El sindicat CSIF reclama protocols de protecció i transparència mentre el cas es manté sota investigació dels Mossos d’Esquadra
El sindicat CSIF ha denunciat el que considera "silenci i inacció" de l’Ajuntament de Palafrugell gairebé un mes després que un funcionari de carrera comuniqués que havia localitzat un dispositiu GPS instal·lat al seu vehicle particular. El cas es troba actualment sota investigació policial dels Mossos d’Esquadra.
“Si l’Ajuntament no té res a amagar, que ho demostri obrint els llibres de comptes”
Segons CSIF, existeixen sospites que algú hauria contractat els serveis d’un detectiu privat per seguir el treballador afectat, i per això exigeix a l’Ajuntament transparència en els comptes municipals per descartar qualsevol relació amb aquestes pràctiques. “Si l’Ajuntament no té res a amagar, que ho demostri obrint els llibres de comptes”, ha assenyalat el sindicat. Des del sindicat apunten que el funcionari va comunicar els fets a l’alcaldessa i al secretari municipal el passat 5 d’agost i posteriorment va sol·licitar l’activació dels protocols de prevenció de riscos laborals i psicosocials. Segons CSIF, el consistori li va denegar aquesta ajuda mitjançant una resolució d’alcaldia i des d’aleshores no ha rebut resposta a les seves successives peticions.
El sindicat també subratlla que el treballador pateix ansietat, alteracions del son i inseguretat en el seu dia a dia, i critica que no se li hagi garantit cap mesura de protecció. A més, recorda que la Inspecció de Treball ja havia requerit anteriorment a l’Ajuntament mesures davant el risc psicosocial i possibles casos d’assetjament laboral.
Un correu intern
Com a precedents, CSIF destaca que l’1 de juliol el funcionari va rebre un correu intern exigint-li informar per escrit cada vegada que sortia de les instal·lacions per fer inspeccions, un protocol que qualifica d’inèdit en els seus 17 anys de trajectòria. Un mes després d’aquesta instrucció es va localitzar el dispositiu GPS, una coincidència temporal que el sindicat considera “altament significativa”. En aquest context, CSIF exigeix l’activació immediata de "protocols de protecció al treballador afectat, una avaluació urgent dels riscos psicològics i un estudi global dels riscos psicosocials de tota la plantilla municipal i transparència i accions legals per justificar possibles despeses vinculades a serveis d’investigació privada".
Així mateix, Diari de Girona s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Palafrugell, que de moment ha declinat fer declaracions sobre aquest cas.
