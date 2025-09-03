La platja de la Fosca, imatge protagonista de cinc milions de cupons de l'ONCE
El cupó reprodueix la imatge de la platja des del castell de Sant Esteve i es podrà adquirir a partir de demà dijous 4 de setembre, a tots els punts de venda que l'ONCE té repartits a l’Estat
Aquest matí s’ha presentat el cupó que l’ONCE dedica aquest mes a la platja de la Fosca, un dels espais més emblemàtics del litoral palamosí, distingit cada any amb el guardó de Bandera Blava. La seva imatge serà protagonista d’una emissió de cinc milions de cupons que es comercialitzaran arreu de l’Estat i que se sortejaran el 10 de setembre.
L’acte s’ha fet al castell de Sant Esteve de Mar, amb la platja de la Fosca de fons. El director de l’ONCE a Girona, Fran Rodríguez, ha entregat una reproducció emmarcada del cupó a la primera tinenta d’alcalde de Palamós, Raquel Gallego. El disseny reprodueix la vista privilegiada de la Fosca des d’aquest indret històric.
La Fosca és el primer arenal gironí que s’incorpora a la sèrie temàtica “Platges amb bandera”, iniciada enguany amb l’objectiu de difondre i sensibilitzar sobre la conservació de les platges més reconegudes amb Bandera Blava. En aquesta edició també hi participen Ribes Roges (Vilanova i la Geltrú) i l’Arrabassada (Tarragona).
Amb uns 500 metres de longitud i 40 d’amplada, la platja de la Fosca és un dels espais de referència del litoral palamosí. Orientada a l’est-sud-est, ofereix sorra fina i un pendent suau, i compta amb serveis de seguretat, lloguer d’activitats nàutiques, accessos adaptats i aparcament públic. L’Agència Catalana de l’Aigua en controla setmanalment la qualitat de l’aigua, que obté sempre una qualificació d’“excel·lent”.
Els cupons de l'ONCE es comercialitzen pels 20.600 venedors i venedores de l'organització, 2.450 d’ells a Catalunya. A més, es poden adquirir des de la pàgina web www.juegosonce.es i en establiments col·laboradors autoritzats.
Manteniment i millores a les platges del municipi
Cada estiu, l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós duu a terme les tasques de manteniment i neteja de les platges i cales del municipi, a través de la Brigada Municipal i d’empreses especialitzades. Aquests treballs es concentren sobretot després dels temporals d’hivern, amb l’objectiu de deixar el litoral en òptimes condicions per a l’inici de la primavera i la temporada d’estiu.
Un cop finalitzades aquestes actuacions, es procedeix a la instal·lació dels serveis i equipaments necessaris, com rampes d’accés, rentapeus o papereres, i es coordinen amb l’empresa concessionària els calendaris de neteja per garantir-ne el bon estat durant tot l’estiu.
Paral·lelament, l’Àrea de Medi Ambient impulsa millores constants en la senyalització, els accessos, els serveis i les mesures de seguretat, reforçant així la qualitat i la conservació del litoral palamosí.
