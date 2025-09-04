Salvador Illa i l’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, entreguen les claus de 21 habitatges de lloguer social al municipi
Els adjudicataris han pogut entrar als seus nous pisos després que el projecte hagi tingut un cost superior als 2 milions d’euros, dels quals 900.000 € finançat per l’Institut Català de Finances.
Dels 28 habitatges rehabilitats, s’han entregat 21 als adjudicataris i els 7 restants, que s'entregaran al desembre, es destinaran a pisos tutelats per a gent gran i persones que puguin viure en comunitat però que no es puguin valdre per ells sols.
Calonge i Sant Antoni obre el procés per optar a 23 pisos de lloguer social
L’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, i Salvador Illa han fet entrega de les claus dels nous habitatges de lloguer social del municipi baix empordanès, una actuació destinada a facilitar l’accés a l’habitatge per a joves i famílies a uns preus assequibles. El projecte ha tingut un cost de més de 2 milions d’euros, dels quals 900.000 han estat finançats per l’Institut Català de Finances, i ha permès rehabilitar un edifici ubicat als carrers d'Enric Lluís Roura i de la Sala de Calonge, amb 28 pisos, 30 aparcaments i 23 trasters. D’aquests, 21 s’han entregat ja als seus adjudicataris aquest matí a la sala de plens de Calonge.
Els habitatges es divideixen en uns destinats a unitats familiars joves (de 30 a 45 anys) i d’altres a l’ajut d’emancipació de joves (de 18 a 29 anys). En el primer cas, els pisos tenen dues o tres habitacions, oscil·len entre els 52 i els 89 metres quadrats de superfície útil i tindran un preu que va dels 426,77 € als 691,61 € mensuals. Els d’emancipació dels joves van dels 40 als 56 metres quadrats, amb un lloguer d’entre 346,66 € i 455,49 €. A més, també hi ha dos pisos tutelats per a persones que puguin viure en comunitat però que no es puguin valdre per ells sols i cinc pisos tutelats destinats a gent gran (de més de 65 anys).
El lliurament de les claus
Durant l’acte de lliurament, l’alcalde Jordi Soler ha intervingut, en primer lloc, i ha estat molt clar amb la necessitat d’actuar per retenir població jove al municipi. “En un poble de costa com el nostre ens veiem obligats a fer mesures perquè els joves no marxin”, ha explicat. A més, ha recordat que l’Ajuntament ja ha cedit tres solars més per a futurs pisos de lloguer social, amb l’objectiu de continuar garantint l’estada dels joves a Calonge. De la mateixa manera, ha volgut agrair a Salvador Illa i al seu govern el fet d'haver complert amb el que van pactar des de l’octubre.
Tot seguit, Illa i Soler han anat fent entrega un per un de les claus dels pisos als adjudicataris presents. Per concloure, el president de la Generalitat ha volgut felicitar els nous adjudicataris, recalcant que gràcies a aquest pas poden fer “el seu projecte de vida a Calonge”, i ha reconegut la “molt bona feina feta per l’Ajuntament”. Illa també ha volgut mostrar el seu agraïment a la Diputació de Girona, tot i remarcar que “el mèrit avui és de l’Ajuntament”. No obstant això, ha admès que no hi ha hagut habitatge per a les 56 sol·licituds, però ha assegurat que “en vindran de nous en el futur” referint-se als solars que es destinaran a la mateixa causa.
