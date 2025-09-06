Begur celebra els 20 anys de la Fira d’Indians amb una edició especial dedicada al “Cafè, copa i puro”
L'acte inaugural, conduït per David Galceran, va comptar amb la participació de Josep Rull i Andreu, president del Parlament de Catalunya
La plaça Lluís Esteva i Cruañas de Begur va acollir aquest divendres la inauguració oficial de la XX Fira d’Indians, una edició que commemora el 20è aniversari d’aquest esdeveniment cultural i festiu que al llarg de dues dècades s’ha consolidat com una cita de referència de la Costa Brava i de Catalunya.Fins diumenge, el centre històric i el parc de l’Arbreda s’ompliran de música, exposicions, tasts, teatre i gastronomia en el marc d’una fira que enguany té com a eix vertebrador “Cafè, copa i puro”.
L'acte inaugural, conduït per David Galceran, va comptar amb la participació de Josep Rull i Andreu, president del Parlament de Catalunya, que va ser rebut a l'Ajuntament i va signar el Llibre d'Honor abans de participar en els parlaments institucionals. En el seu discurs inaugural, Rull va subratllar la dimensió històrica i simbòlica de la celebració, remarcant la seva vigència i el seu valor com a patrimoni col·lectiu: "La Festa dels Indians de Begur és un motiu d’orgull per a tota Catalunya. Ens recorda els catalans i catalanes que, al llarg de la història, van haver de marxar a buscar un futur lluny de casa i que, en retornar, van aportar riquesa, oportunitats i autoestima col·lectiva". Per la seva banda, l’alcaldessa de Begur, Maite Selva, va declarar que "arribar als 20 anys ens demostra la força i la vitalitat d’un projecte que ha crescut amb el temps sense perdre l’essència. Durant tres dies Begur es transforma, reviu la seva història i la comparteix amb milers de visitants, i això és motiu d’orgull per a totes i tots els begurencs”.
Després del parlament es va fer sonar la botzina del vaixell de vapor i es va tallar la cinta a la Porta Indiana a càrrec del convidat d’honor. La comitiva institucional va recòrrer els carrers del centre amb l’ambientació teatral del Grup de Tea- tru Es Quinze, ha visitat l’exposició “20 anys, vint cartells, una fira” al Casino Cultural de la mà d’Anna Grimal, per després assistir a petites històries teatrals ambientades en “Cafè, copa i puro” a la Taverna Indiana del Grup de Teatre Mutis i Mutis Jove, enguany ubicada per primera vegada a la plaça de la Vila.
Més tallers infantils i gastronòmics
Enguany la Fira d’Indians incorpora diverses novetats. Destaca la decoració especial del 20è aniversari, amb dues figures commemoratives instal·lades a la plaça Lluís Esteva i Cruañas i a l’entrada del parc de l’Arbreda. D'altra banda, els tallers infantils s’amplien amb propostes com la cal·ligrafia, la mecanografia d’època i el muntatge de guitarres tipus cigar box, que se sumen als clàssics tallers de xocolata, vidre, torn de fusta, ferreria i jocs de fusta gegants. També hi ha noves propostes gastronòmiques amb tallers de còctels caribenys, roms i cafès i mojitos, i activitats singulars com la projecció gratuïta del documental “El oro negro de Colombia” al Cinema Casino Cultural i els relats indians maridats amb vi i xocolata, una de les sessions conduïda pel sommelier Pau Carbó del Celler Esclanyà.
El programa es completa amb espectacles infantils, l’Hora del conte indià, activitats de percussió per a la mainada, visites guiades al patrimoni i a les cases indianes en català, castellà, francès i anglès, classes de ball obertes al públic i mostres musicals itinerants amb grups com Coblatropic. Les nits estaran animades per les zones de ball amb discjòqueis i Dynamo’s DJ, que ompliran de ritme el parc de l’Arbreda i els espais més cèntrics del municipi. La música és un dels pilars de la XX edició, amb actuacions de Meskla, Helen Fabelo, Son de la Rambla, Dorian y Sabor Oriental, Lucrecia, Neus Mar & Latin Feeling, Emilio Sánchez y su Ashe Cu- bano i Mariana & la Makynaria, entre molts altres.
Un dels moments més esperats tornarà a ser l’arribada de l’Indià, que tindrà lloc dissabte a la platja de Sa Riera i diumenge al centre del poble, amb la participació del Grup de Teatru Es Quinze, els Grallers del Montgrí i els Cubanit@s de Begur. El comiat es farà diumenge al vespre al centre del municipi. Amb motiu de l’acte de l’arribada de l’indià, l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania i dels visitants un servei especial de bus gratuït fins a la platja de Sa Riera.
La major part de les activitats de la fira són gratuïtes i obertes a tothom, des de l’animació musical i teatral fins a les mostres d’oficis, el mercat de productes d’ultramar, els espectacles familiars, les rutes itinerants i els concerts. Algunes activitats especials tenen aforament limitat i un cost simbòlic, amb inscripció prèvia a través de visitbegur.com.
