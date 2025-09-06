Detingut un home a Forallac per conduir begut, amb el carnet suspès i intentar agredir els agents
Superava més de cinc vegades la taxa d'alcohol permesa
ACN
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Forallac un home de 42 anys per conduir begut i amb el carnet suspès i, a més, intentar agredir els agents. Segons ha informat el cos aquest dissabte, els fets es van produir dimecres després de rebre l'avís que una furgoneta havia impactat cap al migdia contra diversos vehicles a l'avinguda Josep Irla de la Bisbal d'Empordà i que n'havia fugit.
El dispositiu de recerca va localitzar la furgoneta amb danys a la carretera GI-644, al nucli de Vulpellac. En aturar-la i identificar-ne el conductor, els agents van percebre que l'home estava ebri i van comprovar que s'havia quedat sense punts al carnet. Els Mossos han explicat que quan van informar-lo que s'havia de fer les proves d'alcoholèmia el conductor els va intentar agredir i per això se l'ha detingut també per atemptat contra els agents, a banda de dos delictes contra la seguretat viària.
La prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu d'1,34mg/l, més de cinc vegades la taxa permesa. El detingut, que tenia antecedents, passarà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal.
