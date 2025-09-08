El ‘Cuponazo’ de l’ONCE deixa 80.000 euros a La Bisbal d’Empordà
Els dos cupons premiats es van vendre des del quiosc del carrer Ample
L’ONCE ha repartit 80.000 euros a la Bisbal d’Empordà en el sorteig del ‘Cuponazo’ de divendres 5 de setembre. La sort la va portar Antonia Pons, venedora de l’organització, que va repartir dos cupons premiats amb 40.000 euros cadascun des del quiosc on treballa, situat al carrer Ample, número 1.
La Bisbal pertany a l’agència de l’ONCE a Girona, que actualment dona servei personalitzat a 361 persones afiliades i compta amb una xarxa de 135 agents venedors. En el conjunt de Catalunya, hi ha 2.450 venedors i venedores que formen part dels 20.500 que comercialitzen els productes de l’ONCE arreu de l’Estat.
El 'Cuponazo' ofereix cada divendres, per tres euros, un premi gran de 6 milions d’euros i 134 premis de 40.000 euros a les cinc xifres. A més, inclou altres quantitats menors que oscil·len entre els 500 i els 6 euros, així com el reintegrament del preu del cupó.
