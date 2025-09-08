L'hospital de Palamós deixa entrar un familiar en les operacions dels nens: "Estan més calmats en el moment de l'anestèsia"
La iniciativa busca reduir l’estrès i l’angoixa davant el procés quirúrgic
red
Des d'aquest mes de setembre, les diferents intervencions pediàtriques que es realitzen a l'hospital de Palamós permeten l'acompanyament d'un familiar al quiròfan i ser presents a l'inici de la inducció a l'anestèsia.
Una intervenció pot resultar angoixant i estressant tant per a les criatures com per a les famílies, ja que s'enfronten a una situació nova i incerta en un entorn desconegut. L'acompanyament d'una persona de referència pot afavorir que aquest procés sigui més natural i menys estressant. A banda, aquest acompanyament repercuteix en una major seguretat de pacient, ja que els pares i mares participen al checklist previ a la operació.
En un primer moment seran traslladats a reanimació on el progenitor s'equiparà amb bata, barret quirúrgic, polaines i mascareta per no posar en risc l'asèpsia dels quiròfans. Un cop l'infant comenci a sentir els efectes de l'anestèsia, el progenitor es retirarà per tal que es pugui realitzar la intervenció. Un cop acabada, i previ avís del personal sanitari, tornarà a acudir a l'àrea de reanimació per tal que la primera cara que la criatura vegi en obrir els ulls sigui la del pare, mare o acompanyant. Alhora, es col·locaran cortines per respectar la intimitat.
Reduir les angoixes
Raquel Górriz, supervisora del bloc quirúrgic, assenyala que "el projecte neix de la convicció que com a professionals hem de mirar de reduir al màxim les angoixes relacionades amb la intervenció, sempre i quan l'espai i cada cas ho possibilitin".
Laia, la mare de l'Uriel -que l'han operat d'amígdales- ens comenta que "pel nen és molt millor i li dóna més calma fins el moment de dormir-se amb l'anestèsia".
Precisament per a la manca d'espai i la pròpia estructura de l'àrea de reanimació ha implicat modificar algunes parts del circuit intern i redactar un nou protocol assistencial.
La mesura s'emmarca dins l'estratègia interna d'humanització de la nostra assistència per fer-la més atent, propera i amable i promoguda per la pròpia Comissió d'humanització de la nostra entitat. De fet, ja fa més de tres anys que es permet l'acompanyament en les cesàries realitzades a l'hospital i que en un principi es va iniciar amb les cesàries programades i ara es realitza en totes, sempre que així la pacient ho sol·liciti.
Aquesta mesura garanteix també el dret recollit en la Convenció sobre els drets de la infància de les Nacions Unides i en la Carta Europea dels drets de les infants i adolescents hospitalitzats, que assegura que poden ser acompanyades per les seves persones referents o cuidadores durant qualsevol procediment mèdic que impliqui dolor, ansietat o por.
