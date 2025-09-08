Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Palamós obre una consulta ciutadana per definir el nou Pla Educatiu de Ciutat

Fins el 21 de setembre es pot respondre una enquesta en línia per establir els eixos estratègics i les accions prioritàries del futur model educatiu local

Una fotografia de la façana de l'Ajuntament de Palamós. / Aniol Resclosa

Redacció

Palamós

L’Ajuntament de Palamós, a través de les àrees de Ciutat Educadora i Participació, ha engegat una consulta ciutadana per revisar i actualitzar el Pla Educatiu de Ciutat (PEC). La iniciativa vol incorporar la veu dels veïns i veïnes, així com la de professionals i experts del sector, per definir les línies mestres que guiaran l’educació al municipi en els propers anys.

L’enquesta es pot respondre telemàticament fins el 21 de setembre al portal participa.palamos.cat. Les aportacions recollides es valoraran tècnicament i podran integrar-se al nou document del PEC, que orientarà les futures polítiques educatives.

La consulta gira entorn de quatre grans eixos d’Educació 360: garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats, fomentar l’aprenentatge al llarg de la vida, impulsar el treball conjunt entre escoles i entitats, i combatre l’abandonament i el fracàs escolar.

El PEC de Palamós forma part de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores i de l’Aliança Educativa 360. L’òrgan que n’impulsa i en vetlla el desenvolupament és el Nucli Impulsor, format per ciutadans i representants d'entitats locals; mitjançant el qual es vetlla per a l'execució i desenvolupament de les propostes i que manté la dinàmica d'impuls i de generació d'idees del projecte.

