La Botiga al Carrer de Platja d'Aro celebra 25 anys amb un èxit rotund de públic i vendes
Centenars de visitants omplen el centre durant un cap de setmana històric per al comerç local
Els dies 6 i 7 de setembre, Platja d’Aro es va convertir en un gran aparador a l’aire lliure amb motiu del 25è aniversari de la Botiga al Carrer. El municipi es va omplir d’ambient, música i promocions, amb una participació massiva de visitants, sobretot dissabte, que va consolidar l’esdeveniment com una de les cites comercials més destacades de la Costa Brava.
Vendes rècord i ambient festiu
En aquesta edició es van repartir gairebé tots els 500 rasques premiats, fet que confirma la gran implicació del públic. Alguns establiments associats van assolir rècord històric de vendes, mentre que d'altres diumenge a la tarda ja no disposaven d'estoc a causa de la gran demanda. El Gran Premi, valorat en 600 €, va recaure en Edinson Quintero, que el gaudirà amb la seva família en forma d’experiències gastronòmiques, activitats i vals regal en comerç local.
La celebració també va comptar amb sessions de DJs al carrer i un programa especial de Ràdio Platja d’Aro, amb convidats molt especials: antics locutors de Ràdio Platja d'Aro i de Ràdio Amigo, que van rememorar programes, anècdotes i música dels inicis.
Impulsada per l’Associació d’Empresaris de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró (AdEM), amb el suport institucional de l’Ajuntament, la Diputació de Girona i la Generalitat, la Botiga al Carrer ha celebrat un aniversari inoblidable que reafirma el dinamisme del comerç local i el seu atractiu per a milers de visitants.
