“Cork Experience” clou un any de treball amb noves rutes, experiències i una webapp turística transmèdia
El Museu del Suro de Catalunya (Palafrugell) acull la cloenda del projecte, amb la participació d’autoritats i agents del sector turístic
El Museu del Suro de Catalunya, a Palafrugell, ha estat l’escenari de la jornada de cloenda del projecte “Cork Experience: el suro, un món per descobrir”, que durant dotze mesos ha impulsat accions per fomentar el turisme sostenible vinculat al suro.
La iniciativa ha permès crear 17 rutes, 7 productes turístics i 25 experiències en diferents territoris de l’Estat, entre les quals destaquen la gran ruta nacional del suro i la ruta del suro de Catalunya. També s’ha desenvolupat una webapp transmèdia multiidioma, aglutina tots els continguts creats i permet planificar una visita individualitzada. Estarà plenament operativa a finals de setembre, amb especial èmfasi en els relats compartits als territoris surers. Inclou també càlcul i compensació de l’impacte del turista amb pràctiques regeneratives, accés a ofertes mitjançant cupons de descompte, fotos 360 i dinàmiques de gamificació.
A més, el projecte ha organitzat cinc jornades de sensibilització, formació i networking en diferents punts de l’Estat, un cicle de formació en línia amb més de 170 participants i projectes pilot amb intervencions arístiques efímeres basades en el suro: Bosque Habitado (Espadà, Castelló) i Art & Gavarres (Espai d’Interès Natural de les Gavarres).
La sessió ha comptat amb la presència de Laura Millán, alcaldessa de Palafrugell; Ilona Shekyants Kazaryan, subdirectora general de Desenvolupament i Sostenibilitat Turística de la Secretaria d’Estat de Turisme (online); Mònica Alcalà, diputada delegada d’Educació i Joventut de la Diputació de Girona; Emili Mató, director dels Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a Barcelona i en funcions a Girona; Daniel Encinas, president del Consorci de les Gavarres; i Guillem Genover, vicepresident de la Comissió Executiva de RETECORK.
En la seva intervenció, l'alcaldessa de Palafrugell ha destacat que “la iniciativa de Cork Experience és clau per a nosaltres, perquè ens mostra com aquest recurs pot esdevenir també motor de desenvolupament turístic sostenible. Ens permet diversificar la nostra oferta, desestacionalitzar l’activitat i connectar les persones amb la nostra història passada i present. Sempre amb el patrimoni i l’entorn com a senyals d’identitat”. I ha apuntat que “projectes com aquest reforcen xarxes, generen experiències i aporten riquesa al territori. Des de l’Ajuntament de Palafrugell, sempre hi donarem suport, perquè sabem que el futur també passa per saber mirar amb orgull el que som”.
El projecte ha estat impulsat per un total de sis socis: la Xarxa Europea de Territoris Surers – RETECORK, les agències Trek & Ride, Albatros Tours i Namasté Viajes, l’associació “Cor de Suro” i el Consorci de Les Gavarres, i s’ha implementat a Andalusia, Aragó, Cantàbria, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana i Extremadura. Aquest projecte s’emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, està finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, i es desenvolupa en el marc del Programa “Experiencias Turismo España”, gestionat per la Secretaria d’Estat de Turisme del Ministeri d’Indústria i Turisme. Compta amb una subvenció de 692.738,20 €, distribuïda entre els sis socis del projecte i finalitza el setembre de 2025.
