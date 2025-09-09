Èxit de participació en el 20è aniversari de la Fira d'Indians de Begur
Durant tres dies, el poble s'ha transformat en un escenari de cultura, música i tradició que consolida l'esdeveniment com una cita imprescindible a la Costa Brava
Del 5 al 7 de setembre, Begur va viure una edició històrica de la Fira d’Indians, que enguany commemorava dues dècades de trajectòria sota el lema “Cafè, copa i puro”. Durant tres dies, els carrers i places es van convertir en un gran escenari festiu amb milers de visitants que van gaudir d’una àmplia oferta cultural i lúdica. Dissabte va ser la jornada amb més afluència i un ambient que va confirmar l’èxit de la celebració.
La festa va començar divendres amb un acte oficial presidit pel president del Parlament, Josep Rull, i l’alcaldessa de Begur, Maite Selva. L’obertura va incloure un recorregut per diversos espais emblemàtics, l’exposició retrospectiva “20 anys, vint cartells, una fira” i la presentació de dues escultures commemoratives a la plaça Lluís Esteva i Cruañas i al parc de l'Arbreda, que es van convertir en punts de trobada i fotografia per als visitants.
Música, tallers i activitats per a tothom
El programa va incloure més de 70 propostes repartides en tres dies, amb concerts de figures com Lucrecia, Son de la Rambla, Neus Mar & Latin Feeling o Emilio Sánchez y su Ashe Cubano. La temàtica del cafè, el rom i el tabac va estar present en tallers, degustacions i exposicions, mentre que les famílies van poder gaudir de novetats com els taller de cal·ligrafia o guitarres “cigar box”, juntament amb els clàssics d’oficis artesanals.
Un dels moments més esperats va ser, un any més, l’arribada de l’Indià, que dissabte es va fer a la platja de Sa Riera i posteriorment al centre de la vila. La platja i els carrers van reunir centenars de persones en un ambient espectacular que va confirmar l’èxit de convocatòria de la Fira. Per facilitar l’accés, l’Ajuntament va habilitar un servei especial d’autobús fins a Sa Riera.
Valoració molt positiva
L’alcaldessa Maite Selva va fer un balanç molt positiu de la Fira i va remarcar que aquesta edició havia estat “l’exemple perfecte d’equilibri entre festa, cultura i convivència en un cap de setmana que s’ha desenvolupat amb total normalitat i sense incidències destacables. Celebrar vint anys de la Fira ens ha permès posar en valor les nostres arrels i les nostres tradicions, però també enfortir l’orgull de poble i el sentiment de pertinença de tots els begurencs i begurenques”.
El regidor de Turisme i Promoció Econòmica, Andreu Peñalver, també va subratllar l’impacte del certamen i va assegurar que “la Fira d’Indians allarga l’estiu fins a l’últim moment i genera un dinamisme econòmic molt important. És un esdeveniment que té un efecte directe sobre el comerç, la restauració i el turisme local, i que consolida Begur com una de les cites de referència a la Costa Brava”.
Begur, referent cultural i festiu
Amb els carrers del nucli antic i el parc de l’Arbreda com a escenaris principals, la Fira d’Indians ha tornat a evidenciar el seu paper com a gran esdeveniment de la Costa Brava, capaç de combinar tradició, cultura i dinamisme econòmic en una edició que ja queda marcada a la història del municipi.
- Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona