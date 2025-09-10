La Bisbal celebra la Diada amb la 37a Fira de Brocanters i un programa d’activitats
La jornada inclou la XI edició del Vermut amb sifó, la trobada de vehicles clàssics i una visita guiada al Castell Palau
Com cada 11 de setembre, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, la Bisbal d’Empordà tornarà a viure la celebració de la 37a Fira de Brocanters, Col·leccionisme i Joguines, que tindrà lloc al passeig Marimon Asprer de 9 a 14 h. La mostra comptarà amb 27 expositors on s’hi podran trobar antiguitats, peces de col·leccionisme i joguines, amb els emblemàtics sifons com a producte estrella.
La fira s’acompanyarà d’un ampli programa d’activitats. Per una banda, la XI Jornada del Vermut reunirà diversos bars i restaurants del poble, que oferiran vermut amb sifó i tapa com a proposta gastronòmica vinculada a la tradició de la fira. Per altra, el passeig Marimon Asprer acollirà una trobada de vehicles clàssics i esportius, que ja compta amb més de 80 inscrits i preveu arribar al centenar.
A més, a les 11 h es farà una visita guiada al nucli antic i al Castell Palau dins del programa Empordà Medieval. L’activitat tindrà una durada de 90 minuts, un cost de 5,5 € i requereix reserva prèvia a l’Oficina de Turisme.
En declaracions del regidor de Comerç i Activitats Econòmiques, Martí Pérez, ha destacat que "la Fira de Brocanters, Col·leccionisme i Joguines del dia 11 de setembre és ja una cita consolidada, i any rere any, aconsegueix atraure un públic fidel i també nous visitants a la ciutat". El regidor ha volgut subratllar també la importància de les activitats complementàries ja que "ens ajuden a oferir una experiència completa que va molt més enllà de la pròpia fira". "D’aquesta manera, reforcem el posicionament de la Bisbal com a ciutat viva, amb capacitat d’oferir propostes de qualitat als visitants", ha afegit Pérez.
