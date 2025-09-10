El bus llançadora entre Sant Antoni i Calonge tanca la temporada amb gairebé 2.000 passatgers
El servei gratuït, operat per Moventis entre el 19 de juliol i el 31 d’agost, ha crescut un 56% respecte a l’estiu passat i ha tingut una molt bona acollida per part dels sectors econòmics locals
El passat 31 d’agost va finalitzar el servei de bus llançadora gratuït que unia Sant Antoni amb Calonge. En total, 1.971 persones l'han utilitzat, un 56% més que l’any anterior. La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament i operada per Moventis, ha consolidat aquest transport com una opció pràctica i sostenible.
Enguany s’han introduït millores: un calendari ampliat, una nova parada al límit amb Palamós i horaris ajustats, de 18 a 22 h. El recorregut passava per una desena de punts, incloent el Poble de Llibres de Calonge i les principals zones d’allotjament turístic. Les franges amb més viatgers han estat de sis a set de la tarda i de vuit a nou del vespre.
El servei ha tingut un impacte molt positiu al centre de Calonge, especialment per a llibreries i establiments de restauració, que han vist créixer l’afluència de visitants.
Albert Ros, regidor de Turisme i Mobilitat, ha declarat que “després d’escoltar atentament tant a les persones usuàries com als negocis afectats, sabíem que si aplicàvem una sèrie de canvis al servei d’enguany respecte al de l’any passat, seria tot un èxit. Estem segurs que el bus ha arribat per quedar-se i, any rere any, tenir cada vegada més popularitat”.
Enric Gimeno, gerent de Moventis Costa Brava, ha destacat que “en només dos anys el bus llançadora s’ha consolidat com una alternativa de mobilitat pràctica i sostenible, amb un creixement d’ús del 56% respecte l’estiu passat. Volem seguir treballant amb l’Ajuntament per adaptar el servei a les necessitats de la població i del sector turístic, i garantir així una mobilitat més còmoda i segura per a tothom”.
