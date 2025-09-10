Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Entra a robar en una farmàcia a Palamós colant-se per la finestreta per on surten els medicaments

El farmacèutic el va poder fer fora sense que pogués sostreure res

Una imatge d'arxiu d'un detingut pels Mossos

Una imatge d'arxiu d'un detingut pels Mossos / DdG

Redacció

Redacció

Palamós

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts 9 de setembre un home com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència en grau de temptativa en una farmàcia de Palamós.

Els fets van tenir lloc al voltant de dos quarts de 5 de la matinada, quan un home es va colar per la finestreta per on es donen els medicaments d'una farmàcia de la localitat baix-empordanesa. A dins, va agredir al farmacèutic, però aquest el va poder fer fora sense que pogués sostreure res.

Amb la descripció que tenien, els agents van iniciar una recerca per a localitzar l'autor, que va ser trobar poc després al carrer Enric Vincke de Palamós.

Davant les respostes incoherents i l’evidència dels fets, els Mossos van detenir l’home com a presumpte autor de la temptativa de robatori violent. Tres dies abans ja havia estat detingut per un robatori violent al passeig del Mar de la mateixa població. En aquest cas, l'home va sostreure un patinet a una dona i circulava temeràriament pel passeig, on va atropellar a una noia i va fugir. Els agents van localitzar el lladre dins d'un bar i el van detenir per robatori violent i conducció temerària.

L’arrestat, amb antecedents, va passar el mateix dimarts a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
  2. Roba i agredeix sexualment una turista al Barri Vell de Girona
  3. Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
  4. La primera multa per spam telefònic a Espanya: 5.000 euros per trucar un ciutadà inscrit a la Llista Robinson
  5. Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
  6. Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
  7. Detenen un home de 23 anys per la violació d'una menor durant les Festes del Tura a Olot
  8. Macrocontrol per les Festes del Tura a Argelaguer: detingut per conduir drogat, sense carnet i atemptar contra els agents

El TSJC anul·la diversos articles del decret que blindava el català com a llengua vehicular a l’escola

El TSJC anul·la diversos articles del decret que blindava el català com a llengua vehicular a l’escola

Entra a robar en una farmàcia a Palamós colant-se per la finestreta per on surten els medicaments

Entra a robar en una farmàcia a Palamós colant-se per la finestreta per on surten els medicaments

Extorsionen la filla d’una dona desapareguda: «Ens envies 3.000 euros o t’enviem el cap de la teva mare»

Extorsionen la filla d’una dona desapareguda: «Ens envies 3.000 euros o t’enviem el cap de la teva mare»

Maribel Tarrès, directora d’institut: «M’agradaria que Educació retirés la prohibició total dels mòbils»

Maribel Tarrès, directora d’institut: «M’agradaria que Educació retirés la prohibició total dels mòbils»

Catalunya genera més residus i el Govern pressiona per estendre els contenidors intel·ligents o el porta a porta

Catalunya genera més residus i el Govern pressiona per estendre els contenidors intel·ligents o el porta a porta

La Policia Local de Salt imposa 30 multes per ús fraudulent de targetes de mobilitat reduïda

La Policia Local de Salt imposa 30 multes per ús fraudulent de targetes de mobilitat reduïda

El Govern veu assumible el pla d’ERC perquè Catalunya recapti l’IRPF

El Govern veu assumible el pla d’ERC perquè Catalunya recapti l’IRPF

De més de la meitat a menys d’un terç: l’opció independentista es desinfla entre els joves en poc més d’una dècada

De més de la meitat a menys d’un terç: l’opció independentista es desinfla entre els joves en poc més d’una dècada
Tracking Pixel Contents