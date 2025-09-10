Millora la satisfacció dels pacients ingressats a l'hospital de Palamós
La valoració global en la darrera enquesta és superior a la mitjana catalana però no té en compte l'estada a urgències
Els resultats obtinguts a l'estudi PLAENSA 2025 (Pla d'enquestes de percepció, experiència i satisfacció dels usuaris del Servei Català de la Salut) en l'àmbit d'atenció hospitalària amb internament d'aguts indiquen la millora de la satisfacció dels pacients ingressats a l'hospital de Palamós.
Segons informen des dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), l'enquesta presenta uns bons resultats i el grau de satisfacció global és de 8,65, per sobre de la mitjana de Catalunya (8,45). Un 87,7% de les persones enquestades diu que, si poguessin triar, continuarien venint a l'hospital de Palamós.
De les 20 preguntes que fa a l'enquesta -que explora àmbits d'accessibilitat, informació i comunicació, confort i espais i tracte-, en 13 de les preguntes la resposta se situa en l'àrea d'excel·lència (puntuació entre 90 i 100%), en 6 preguntes, la resposta és en l'estàndard de satisfacció (puntuació entre 75 i 90%) i només una pregunta se situa per sota del 75% (estàndard de satisfacció).
En comparació amb els resultats de Catalunya, l'hospital de Palamós destaca positivament en la valoració del menjar que es dona, sent el segon hospital més ben valorat de Catalunya en aquest aspecte (83,8%, augmenta 10 punts en relació als resultats de l'any 2024) i en el consentiment informat (el permís i signatura) abans de fer proves (91,1%, augmenta 6 punts).
També millora, en relació al 2024, la satisfacció dels usuaris pel que fa a la informació sobre el funcionament de l'hospital (96%, augmenta 6 punts) i el descans durant la nit (81,3%, augmenta 5 punts).
L'enquesta no té en compte el servei d'Urgències
Aquests resultats d'enguany corresponen a l'enquesta sobre atenció hospitalària amb internament d'aguts, és a dir, es limita a les persones que han estat ingressades, però no tenen en compte la valoració dels usuaris que han sigut atesos al servei d'urgències. Aquesta valoració es recull en una altra enquesta que segons fonts del SSIBE encara no està disponible.
Precisament, el servei ha generat diverses queixes aquest estiu, tant per part d'usuaris com de sindicats, pel col·lapse i esperes de fins a deu hores de pacients amb patologies lleus per l'increment de la població i el tancament de llits. Fonts del SSIBE asseguraven que s'havia reforçat el personal i s'havien fet obres de millora ampliant els punts d'atenció.
La valoració global del servei en l'enquesta de l'any passat va ser de 7,4, lleugerament per sobre de la mitjana catalana.
