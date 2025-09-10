Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Palamós acull dues jornades especials de donació de sang al passeig del Mar

El divendres 12 i dissabte 13 de setembre, la unitat mòbil del Banc de Sang estarà instal·lada a la nova plaça del passeig del Mar per recollir donacions de 10 a 14 h i de 17 a 21 h

Una imatge d'arxiu d'una donació de sang.

/ Aniol Resclosa

Redacció

Redacció

Palamós

El Banc de Sang i Teixits i l’Associació de Donadors de Sang de Girona tornen a fer una crida a la ciutadania amb motiu de dues jornades extraordinàries de donació de sang que tindran lloc a Palamós el divendres 12 i dissabte 13 de setembre.

Aquestes jornades s’afegeixen a la triple sessió organitzada a l’agost i es desenvoluparan a la unitat mòbil ubicada a la nova plaça del passeig del Mar, entre els carrers d’Aragó i Provença. Els horaris seran de 10 a 14 h i de 17 a 21 h, i es recomana reservar hora prèviament a través del web bancsang.net.

La campanya, sota el lema “Piles recarregades, vides recarregades”, vol aprofitar el final de l’estiu per recordar que les donacions són imprescindibles durant tot l’any.

Qui pot donar sang?

Pot donar sang qualsevol persona amb bona salut que tingui entre 18 i 70 anys, pesi més de 50 quilos i, en el cas de les dones, no estigui embarassada. És recomanable hidratar-se bé abans i després de la donació i no fer-ho en dejú.

Una necessitat constant

Els glòbuls vermells només es conserven 42 dies i les plaquetes 5, fet que obliga a garantir un flux constant de donacions. Cada dia calen unes 1.000 donacions a Catalunya per atendre emergències, operacions i tractaments de malalties com el càncer o la talassèmia.

Més del 40% de la sang es destina a persones que han patit accidents o necessiten intervencions quirúrgiques, però també hi ha molts pacients que en depenen de manera regular, com nens i nenes amb malalties greus que requereixen transfusions per recuperar-se.

