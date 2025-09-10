Som-hi i Junts aposten per una alternativa de govern a Palamós
Lluís Puig renuncia a l’acta de regidor i a l’alcaldia
Divendres de la setmana vinent es farà el ple per escollir el nou alcalde
O. P.
Els grups municipals de Som-hi i Junts a Palamós volen participar al pròxim govern de Palamós. Durant el ple extraordinari en què Lluís Puig (ERC) va formalitzar la seva renúncia a l’acta de regidor i a l’alcaldia, els portaveus dels dos principals grups de l’oposició van obrir la porta a participar d’algun pacte que substitueixi l’actual coalició d’ERC i PSC, que governa en minoria. De moment, fins divendres de la setmana vinent, quan està previst el ple d’investidura, Raquel Gallego (PSC) assumeix l’alcaldia en funcions.
Durant el ple, Lluís Puig va reiterar els motius que, després de deu anys al càrrec, l’han portat a abandonar la política: el desgast polític, personal i emocional. També va fer balanç de la seva tasca al capdavant de l’ajuntament, destacant projectes com la reforma del Passeig del Mar, el camí de ronda o la pacificació de la mobilitat.
Raquel Gallego (PSC) és ara l’alcaldessa en funcions de Palamós fins que se celebri el ple per escollir nou alcalde o alcaldessa el proper 19 de setembre.
ERC -que té cinc regidors i va ser la força més votada en les últimes eleccions- proposa Maria Puig, actual regidora de Medi Ambient, Patrimoni i Arxiu i vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona, com a alcaldessa.
Alguns partits de l’oposició han plantejat obertament la possibilitat d’una majoria alternativa. L’exalcaldessa Teresa Ferrés, portaveu de Som-hi Palamós i segona força a l’ajuntament amb quatre regidors, va assegurar la seva voluntat de «facilitar un govern alternatiu», si cal renunciant a l’alcaldia, amb l’objectiu «de construir una majoria estable d’aquí a final de mandat».
Quan Puig va anunciar la seva renúncia al càrrec, Ferrés ja va deixar clar que Maria Puig no era una candidata del seu agrat: «Considerem que ha fet una feina nefasta i posem en dubte que sigui la millor opció», va dir a finals d’agost.
Ramón Trujillo, portaveu de Junts, també va assegurar durant el ple que donaria suport a la socialista Raquel Gallego si decidís fer un pas endavant. «No venim a repartir cadires, venim a repartir responsabilitats», va afirmar.
