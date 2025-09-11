Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mohsen Kaboli, Antonio Aragón i Ariadna Creus, guardonats al XII Concurs Internacional de projectes fotogràfics “Educant la Mirada”

332 fotògrafs de 61 països han presentat 384 projectes i prop de 4.000 imatges

La fotografia del primer premi que ha estat per a l'iranià Mohsen Kaboli.

La fotografia del primer premi que ha estat per a l'iranià Mohsen Kaboli. / Fotoplatjadaro

Redacció

Redacció

Platja d'Aro

El Concurs Internacional de Projectes Fotogràfics “Educant la Mirada” ha celebrat la seva 12a edició amb rècord de participació: 332 autors de 61 països han presentat 384 projectes i 3.962 fotografies. Organitzat des del 2014 per l’Associació Fotogràfica Educant la Mirada, amb el suport de la Biblioteca Mercè Rodoreda i l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, el certamen reparteix 5.000 € en premis i promou la fotografia com a eina de reflexió i sensibilitat social.

El primer premi ha estat per a Mohsen Kaboli amb Surrogate Mother, una sèrie que documenta la història de Zahra, una dona de 29 anys que, enmig de dificultats econòmiques, accepta ser mare subrogada per a una parella cristiana a l’Iran. El segon premi ha estat per a Football for Peace d’Antonio Aragón Renuncio (Espanya), sobre la integració de nens discapacitats al Togo a través del futbol, i el tercer per a La Fiesta Brava d’Ariadna Creus Martínez-Aguado (Espanya), que retrata les festes taurines populars i qüestiona la normalització del patiment animal. El Premi Jove ha recaigut en Silent Wings de Kianoush Saadati (Iran), sobre dones que rescaten i rehabiliten òlibes al nord del país davant supersticions i pèrdua d'hàbitat, i el Premi Local en Al filo del amor de Francisco Crespo Alay (S'Agaró, Girona), una sèrie en blanc i negre que simbolitza la vulnerabilitat i la sacralitat de l'amor a través de la figura femenina.

Els projectes guanyadors i finalistes s’exposaran durant el mes d’octubre als jardins de la Masia Bas de Platja d’Aro.

