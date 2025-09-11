Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un nou espai de memòria a l’Estartit recorda les víctimes de Germanwings amb vista privilegiada a les Illes Medes

El memorial, impulsat per la família de Robert Oliver Calvo i dissenyat per Martirià Figueras, uneix natura, art i espiritualitat en un indret emblemàtic dels Griells

El nou espai de memòria de l'Estartit que recorda les víctimes de Germanwings.

El nou espai de memòria de l'Estartit que recorda les víctimes de Germanwings. / Ajuntament de Torroella de Montgrí

Redacció

Redacció

Estartit

Aquest estiu s’ha inaugurat als Griells de l’Estartit un espai de memòria i contemplació dedicat a les víctimes de l’accident del vol 4U9525 de Germanwings. El projecte, nascut de la iniciativa de la família de Robert Oliver Calvo, ha estat dissenyat pel paisatgista Martirià Figueras i vol oferir un lloc de pau, reflexió i connexió amb la natura.

Situat a la confluència del carrer Tulipa amb el passeig marítim dels Griells, el memorial ocupa uns 175 m² en un entorn privilegiat, on l’urbanització es fon amb les dunes i aiguamolls del delta del Ter, amb les Illes Medes com a teló de fons. L’obra ha estat executada per la Unitat Operativa de Manteniment (UOM) de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.

El conjunt es divideix en tres espais principals: una zona d’estar coberta amb jocs de llum i ombra, un element escultòric amb ocells metàl·lics que simbolitzen records que s’eleven i emprenen un nou viatge cap a nous horitzons, i un racó de lectura i poesia, amb textos que evoquen la bellesa del paisatge i connecten amb la paraula com a eina d'intel·lectualització i reflexió. També s’hi han afegit millores com la pavimentació de l’entorn, una rampa d’accés a la platja i una passarel·la de fusta.

Un projecte amb arrels personals i familiars

La iniciativa parteix de la família de Robert Oliver, que des de petit estiuejava als Griells i més tard hi compartia passejades amb la seva esposa. L’alcalde, Jordi Colomí, vol agrair a la família de Robert Oliver la seva iniciativa i implicació per fer possible aquest espai de memòria als Griells i assegura que "tot i néixer d’una proposta familiar, l’Ajuntament vol que aquest sigui un lloc de record permanent per a totes les víctimes del vol Germanwings i les seves famílies. Un espai de contemplació que també volem fer nostre com a municipi i posar a disposició de tota la ciutadania."

