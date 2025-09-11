Un nou espai de memòria a l’Estartit recorda les víctimes de Germanwings amb vista privilegiada a les Illes Medes
El memorial, impulsat per la família de Robert Oliver Calvo i dissenyat per Martirià Figueras, uneix natura, art i espiritualitat en un indret emblemàtic dels Griells
Aquest estiu s’ha inaugurat als Griells de l’Estartit un espai de memòria i contemplació dedicat a les víctimes de l’accident del vol 4U9525 de Germanwings. El projecte, nascut de la iniciativa de la família de Robert Oliver Calvo, ha estat dissenyat pel paisatgista Martirià Figueras i vol oferir un lloc de pau, reflexió i connexió amb la natura.
Situat a la confluència del carrer Tulipa amb el passeig marítim dels Griells, el memorial ocupa uns 175 m² en un entorn privilegiat, on l’urbanització es fon amb les dunes i aiguamolls del delta del Ter, amb les Illes Medes com a teló de fons. L’obra ha estat executada per la Unitat Operativa de Manteniment (UOM) de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.
El conjunt es divideix en tres espais principals: una zona d’estar coberta amb jocs de llum i ombra, un element escultòric amb ocells metàl·lics que simbolitzen records que s’eleven i emprenen un nou viatge cap a nous horitzons, i un racó de lectura i poesia, amb textos que evoquen la bellesa del paisatge i connecten amb la paraula com a eina d'intel·lectualització i reflexió. També s’hi han afegit millores com la pavimentació de l’entorn, una rampa d’accés a la platja i una passarel·la de fusta.
Un projecte amb arrels personals i familiars
La iniciativa parteix de la família de Robert Oliver, que des de petit estiuejava als Griells i més tard hi compartia passejades amb la seva esposa. L’alcalde, Jordi Colomí, vol agrair a la família de Robert Oliver la seva iniciativa i implicació per fer possible aquest espai de memòria als Griells i assegura que "tot i néixer d’una proposta familiar, l’Ajuntament vol que aquest sigui un lloc de record permanent per a totes les víctimes del vol Germanwings i les seves famílies. Un espai de contemplació que també volem fer nostre com a municipi i posar a disposició de tota la ciutadania."
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- Prova d’alerta d’emergència: un missatge de Protecció Civil arribarà a tots els mòbils de Girona
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- Ho has de saber: El truc dels supermercats que encareix la teva compra sense que te n’adonis