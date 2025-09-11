Ofrena floral a la tomba del President Irla a Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols ha arrencat la celebració de la Diada amb la tradicional ofrena floral a la tomba del president de la Generalitat Josep Irla al cementiri
Sant Feliu de Guíxols ha iniciat els actes de la Diada aquest dijous amb la tradicional ofrena floral a la tomba del president Josep Irla al cementri municipal. A l'acte hi han participat membres de la Generalitat, de la Diputació de Girona, del Consell Comarcal i de l'Ajuntament del municipi, a part de diferents representats dels partits polítics i ciutadants.
