Palafrugell commemora la Diada amb 800 assistents als jardins de Can Bech
L’alcaldessa, Laura Millán, defensa el català, la cohesió social i el paper de les dones en el seu primer Onze de Setembre al capdavant del consistori
Palafrugell ha commemorat aquest dijous la Diada Nacional de Catalunya amb una jornada que ha reunit unes 800 persones entre plaça Nova i els jardins de Can Bech. La celebració ha combinat dansa, gegants, música coral, sardanes i un aperitiu popular, i ha tingut com a moment central el discurs institucional de l’alcaldessa, Laura Millán, que ha subratllat que la Diada «commemora la voluntat de Catalunya d’existir, de ser lliure i de decidir com un sol poble, divers però unit». Ha estat el primer cop que Millán s’ha adreçat a la ciutadania en un Onze de Setembre com a alcaldessa.
En la seva intervenció, ha posat èmfasi en la defensa del català i ha assegurat que el govern municipal «no farà cap passa enrere». «Estem compromesos amb una defensa diàfana de la llengua tant al país com al nostre poble», ha destacat. També ha remarcat el paper de la cultura com a eix de cohesió i projecció, i ha recordat que enguany l’Ajuntament ha «assentat les bases per tal que Palafrugell esdevingui centre comarcal artístic».
«La democràcia necessita dels demòcrates»
Millán ha citat exemples concrets, com el retorn de les Festes de Primavera, l’augment de la Colla Gegantera i la recuperació de l’Esbart Mestre Sirés, i ha assegurat que totes aquestes expressions mostren la vitalitat cultural i social del municipi. En aquesta línia, ha reivindicat la cohesió social i la democràcia com a valors imprescindibles: «La democràcia necessita dels demòcrates. Els qui creiem en el diàleg, la igualtat d’oportunitats, la sobirania i la llibertat d’expressió hem d’aplegar-nos per fer front a les insensateses ideològiques que ens assetgen».
L’alcaldessa ha fet també una menció especial al paper de les dones en la vida política, social i econòmica del municipi. «Soc la primera alcaldessa de Palafrugell. Aquest fet explica moltes coses i ha estat possible gràcies a totes les meves predecessores. Vagi per a elles tot el meu reconeixement i agraïment», ha assenyalat.Els actes han començat a les deu del matí a la plaça Nova amb les actuacions de l’Esbart Fontcoberta de Banyoles i de l’Esbart Mestre Sirés de Palafrugell. Posteriorment, a dos quarts de dotze, els Gegants de Palafrugell han protagonitzat una cercavila fins als jardins de Can Bech, on s’ha fet l’acte institucional.
Després del parlament, s’ha hissat la Senyera amb l’himne nacional interpretat per la Coral Nit de Juny, que tot seguit ha ofert una actuació musical. La jornada s’ha clos amb un aperitiu popular i una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Cervianenca.
