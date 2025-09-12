Comencen les obres d'estabilització de les platges de Sant Antoni i d'Es Monestrí, a Sant Antoni de Calonge
Els treballs, que costen 2,62 milions, inclouen transvasar sorra i fer espigons per protegir la primera línia de mar
Costes de l'Estat començarà aquest dilluns les obres d'estabilització de les platges de Sant Antoni i d'Es Monestrí, a Sant Antoni de Calonge amb una primera fase de transvasament de sorra des de la platja de Palamós. El projecte, adjudicat a l'empresa Rubau Tarrés per 2,62 milions d'euros, preveu la construcció de nous espigons per reforçar la protecció de la primera línia de mar i posar fi als danys recurrents dels temporals. Els treballs, que es prolongaran fins al juny del 2026 coincidint amb l'inici de la temporada de platges, comportaran afectacions al passeig de Sant Antoni i al carrer Voramar. L'actuació garantirà una amplada mínima de 50 metres de platja durant tot l'any.
Segins informa l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni en un comunicat, les obres per reforçar la primera línia de mar de Sant Antoni i Es Monestrí arrencaran aquest dilluns, 15 de setembre. La direcció general de la Costa i el Mar de la secretaria d'Estat de Medi Ambient ha adjudicat el projecte a l'empresa Rubau Tarrés per 2,62 milions d’euros. La primera fase consistirà en el transvasament de 50.000 metres cúbics de sorra des de la platja de Palamós a Sant Antoni, que es farà amb camions circulant per la mateixa platja i tindrà una durada aproximada de dues setmanes.
Els treballs comencen l'endemà de la clausura dels serveis de temporada i afectaran principalment el tram de platja a partir de l'espigó d'Es Monestrí, així com el passeig de Sant Antoni i el carrer Voramar, on es retiraran temporalment les places d'aparcament de zona blava. Els veïns mantindran l'accés a les seves finques.
A finals de setembre iniciarà l'enderroc de l'actual espigó d'Es Monestrí per construir-ne un de nou amb un tram recte de 70 metres i un tram corbat de 85 metres, a més d'un segment submergit de 130 metres. Paral·lelament, construiran un segon espigó a Es Monestrí, emergit i corbat de 220 metres, que inclou la prolongació del dic existent de Palamós i 120 metres de nova planta, amb 100 metres més d’espigó submergit.
L'objectiu del projecte és garantir una amplada mínima de 50 metres de platja entre zona seca i submergida durant tot l'any, suficient per dissipar la força de les onades i protegir el passeig dels temporals. Les obres, que tindran una durada estimada de vuit a nou mesos, està previst que concloguin el 15 de juny de 2026, coincidint amb l'inici de la temporada de platges.
El projecte ha de permetre afrontar els problemes que generen els temporals a les platges de Sant Antoni i Es Monestrí, assegurant que aquestes disposin, al llarg de tot l'any, d'una amplada mínima de 50 metres —comptant la platja seca i la submergida. Tot i que aquesta amplada podrà variar, l'objectiu és garantir 50 metres mínims suficients per dissipar la força de les onades i evitar que l'impacte dels temporals arribi al passeig.
