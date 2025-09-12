Denuncien que la Policia Local de la Bisbal acumula impagaments i afronta actes multitudinaris amb patrulles mínimes
El sindicat SIP-FEPOL retreu retards en hores extres, manca d’efectius, torns sense relleu i missatges desmobilitzadors del govern local
El sindicat SIP-FEPOL ha denunciat que la Policia Local de la Bisbal d’Empordà ha arribat a funcionar amb patrulles mínimes en actes multitudinaris i que en diverses ocasions s’ha tancat la comissaria per falta de personal. Com a exemple, asseguren que durant la darrera Fira del Circ, amb una afluència estimada de 20.000 persones, només hi havia una patrulla amb dos agents.
L’organització sindical també afirma que els agents pateixen retards en el pagament de les hores extraordinàries, abonades "a uns ridículs 18,69 euros bruts per hora". Segons el sindicat, l’Ajuntament ha arribat a emetre decrets per obligar agents concrets a treballar, amb l’objectiu de desactivar la decisió col·lectiva de no fer extres. SIP-FEPOL assegura que la plantilla es troba "al límit", amb més hores de servei i menys sou que policies d’altres municipis de l’entorn. També denuncien que els responsables de torn no perceben el plus de responsabilitat, que sovint els agents no poden respectar l’hora de dinar en torns de 12 hores i que acumulen hores de descans que no poden gaudir per manca de relleus. A més, afegeixen que hi ha hagut baixes per ansietat i depressió que vinculen a les condicions de treball.
"No fa seguretat ciutadana"
Així mateix, des del sindicat asseguren que en un ple, l’alcalde Òscar Aparicio (PSC), va afirmar que la Policia Local “no fa seguretat ciutadana” i que el regidor de Seguretat va afirmar que el 112 no deriva trucades al cos, afirmacions que SIP-FEPOL qualifica de falses.
"No es pot sostenir la seguretat d’una ciutat a base d’hores extres pagades fora de termini, decrets d’última hora i plantilles exhaustes", resumeix el sindicat. "El govern reconeix que falten agents, que cobrem un 10% menys i treballem un 10% més, però no ofereix solucions", conclouen. Finalment, entre les seves demandes hi ha el pagament immediat de totes les hores pendents, reforçar la plantilla, equiparar sous i jornada amb altres cossos i reconèixer el plus de responsabilitat.
