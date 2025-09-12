Palamós celebra el romiatge de Bell-lloc i renova el Vot de Vila
Demà, 13 de setembre, el municipi recordarà la promesa feta el 1652 amb una jornada de romiatge, sardanes, dinar i missa solemne
Palamós viurà demà dissabte el tradicional romiatge al santuari de la Mare de Déu de Bell-lloc, en compliment del Vot de Vila establert el 1652 arran de l’epidèmia de pesta que va castigar la població. Aquell any, la vila es va comprometre a peregrinar anualment a l’ermita si la malaltia cessava, i des de 1653 aquest aplec s’ha mantingut com a tradició.
La jornada començarà a les 9:45 h, amb la sortida a peu des de l’església de Santa Maria i una parada al camí de Bell-lloc per recollir els participants que s’hi vulguin afegir. A partir de les 11:30 h, al santuari, s’hi farà el Rosari, seguit de la ballada de sardanes amb la Cobla Baix Empordà i, a les 14 h, el dinar de germanor.
A la tarda, a partir de les 16 h, tindran lloc la lectura del Vot de Vila i la missa solemne, que comptarà amb la participació d’Escàlem Coral. Els actes es clouran amb el tradicional “Cant dels Adéus”.
L’organització va a càrrec de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós, amb la col·laboració d’entitats com l’Associació Amics de la Vall de Bell-lloc, la parròquia de Palamós i Sant Joan, l’Agrupació Sardanista Costa Brava i Escàlem Coral.
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- Un jove banyolí fent de diplomàtic als Estats Units
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros