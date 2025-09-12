Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

S'instal·la un nou circuit d’agility per a gossos als Jardins de Santa Clara, impulsat pel Consell Municipal d’Infants

El projecte forma part de les iniciatives que els infants de Torroella i l’Estartit han decidit per fomentar el benestar animal aquest 2025

El circuit d'agility per a gossos als Jardins de Santa Clara.

El circuit d'agility per a gossos als Jardins de Santa Clara. / Ajuntament de Torroella de Montgrí

Redacció

Torroella de Montgrí

El Consell Municipal d’Infants de Torroella de Montgrí i l’Estartit ha estrenat un circuit d’agility per a gossos als Jardins de Santa Clara, reafirmant el seu compromís amb la cura i el benestar dels animals. Enguany, els infants han decidit destinar els 10.000 € que l’Ajuntament posa a la seva disposició a projectes vinculats amb aquesta causa.

L’espai disposa de quatre elements pensats perquè els gossos hi puguin jugar i entrenar al costat dels seus propietaris:

Pont: un recorregut elevat que ajuda a treballar l’equilibri i la coordinació.

Estructures de cordes (n'hi ha dues): dissenyades per fomentar l’agilitat i la confiança.

Slalom: un recorregut amb pals que convida a millorar la velocitat i la destresa.

El circuit és d’accés lliure i està construït amb materials duradors, adaptats a un ús freqüent, tot garantint una experiència segura i lúdica.

Més iniciatives en marxa

Aquest no és l’únic projecte que el Consell d’Infants ha posat en marxa aquest any. Entre les actuacions destacades hi ha:

La campanya de xips gratuïts per a mascotes, oberta fins al 30 de setembre, que ja ha atret prop de 40 inscripcions.

Accions de sensibilització sobre la tinença responsable d'animals de companyia, amb vídeos protagonitzats pels mateixos meembres del Consell.

Una donació d’aliments a la protectora Amics Protectors dels Animals (APDA) per valor de 2.000 €, destinada a millorar l’atenció dels animals acollits.

També hi ha projectes en fase de desenvolupament, com ara la instal·lació de tendals a l’APDA per crear zones d’ombra, la donació de 855 kg de pinso per a l'alimentació de les colònies de gats urbans, i l’estudi de casetes refugi per a millorar el benestar d’aquestes colònies.

Amb totes aquestes actuacions, el Consell Municipal d’Infants consolida el seu paper com a veu activa dins la comunitat i reafirma la seva voluntat de construir un municipi més respectuós amb els animals.

