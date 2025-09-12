S'instal·la un nou circuit d’agility per a gossos als Jardins de Santa Clara, impulsat pel Consell Municipal d’Infants
El projecte forma part de les iniciatives que els infants de Torroella i l’Estartit han decidit per fomentar el benestar animal aquest 2025
El Consell Municipal d’Infants de Torroella de Montgrí i l’Estartit ha estrenat un circuit d’agility per a gossos als Jardins de Santa Clara, reafirmant el seu compromís amb la cura i el benestar dels animals. Enguany, els infants han decidit destinar els 10.000 € que l’Ajuntament posa a la seva disposició a projectes vinculats amb aquesta causa.
L’espai disposa de quatre elements pensats perquè els gossos hi puguin jugar i entrenar al costat dels seus propietaris:
• Pont: un recorregut elevat que ajuda a treballar l’equilibri i la coordinació.
• Estructures de cordes (n'hi ha dues): dissenyades per fomentar l’agilitat i la confiança.
• Slalom: un recorregut amb pals que convida a millorar la velocitat i la destresa.
El circuit és d’accés lliure i està construït amb materials duradors, adaptats a un ús freqüent, tot garantint una experiència segura i lúdica.
Més iniciatives en marxa
Aquest no és l’únic projecte que el Consell d’Infants ha posat en marxa aquest any. Entre les actuacions destacades hi ha:
• La campanya de xips gratuïts per a mascotes, oberta fins al 30 de setembre, que ja ha atret prop de 40 inscripcions.
• Accions de sensibilització sobre la tinença responsable d'animals de companyia, amb vídeos protagonitzats pels mateixos meembres del Consell.
• Una donació d’aliments a la protectora Amics Protectors dels Animals (APDA) per valor de 2.000 €, destinada a millorar l’atenció dels animals acollits.
També hi ha projectes en fase de desenvolupament, com ara la instal·lació de tendals a l’APDA per crear zones d’ombra, la donació de 855 kg de pinso per a l'alimentació de les colònies de gats urbans, i l’estudi de casetes refugi per a millorar el benestar d’aquestes colònies.
Amb totes aquestes actuacions, el Consell Municipal d’Infants consolida el seu paper com a veu activa dins la comunitat i reafirma la seva voluntat de construir un municipi més respectuós amb els animals.
