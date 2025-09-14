Els Comuns alerten que el cànon d'escombraries a Sant Feliu de Guíxols pujarà l'any vinent
Denuncien que el municipi "suspèn en recollida selectiva i multiplica per cinc el límit que pot anar a l'abocardor"
Sant Feliu de Guíxols
El grup municipal Guíxols des del Carrer - En Comú Podem a Sant Feliu de Guíxols lamenta les dades de recollida selectiva publicades per l'Agència Catalana de Residus corresponents a l'any passat: "amb un 48’41%, estem un altre cop per sota de l’objectiu establert, que és del 50%, i molt lluny dels nous objectius aprovats, un 55% a partir de 2025 i un 60% el 2030. Això suposarà un nou augment del preu del cànon i del rebut de les escombraries".
Els comuns recorden que el 48’41% de recollida selectiva està per sota de la mitjana de la comarca, que aprova amb un 52,10%. També aproven en general els municipis de la demarcació de Girona, amb un 50’59%, mentre que Catalunya, en el seu global, suspèn amb un 47’11%.
Sant Feliu de Guíxols va generar durant el 2024 14.052 tones de deixalles (6.802 amb recollida selectiva i 7.250 sense tractar a dipòsit controlat). "Això significa un 6% més que l’any anterior i mostra la ineficàcia de les mesures anunciades pel govern municipal en el Pla Local de Residus a partir del tancament de l’abocador de Solius", denuncien els comuns.
Segons el grup municipal, "avui la ciutat contamina i emet més CO2 que mai com a conseqüència de la gestió dels residus, perquè suposa un altre augment de preu en el cànon de les escombraries i, finalment, perquè la directiva actual de residus fixa que a l’any 2035 només un 10% dels residus municipals podran anar a l’abocador. Sant Feliu de Guíxols quintuplica el límit establert".
Finalment, el grup dels Comuns a Sant Feliu de Guíxols recorda que l'alcalde, Carles Motas, es va comprometre anys enrere a "iniciar un estudi per a un projecte d’implantació de contenidors tancats, a incentivar l’ús de la deixalleria municipal a partir de bonificacions en el rebut de les escombraries i, finalment, a posar en marxa un servei de deixalleria mòbil; totes elles mesures proposades pels Comuns i que permetrien millorar les dades actuals, però que el govern actual sembla haver oblidat i que, com a mínim, està clar que la gestió eficient dels residus no forma part de les seves prioritats".
