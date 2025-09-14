Subhasten la casa de Rupià propietat d’un exalcalde socialista condemnat per corrupció
Bartomeu Muñoz, que va renunciar a l’alcaldia de Santa Coloma de Gramanet pel cas Pretòria, va ser condemnat a més de cinc anys de presó i a pagar indemnitzacions milionàries
O.P.
L’ Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius (ORGA), depenent del ministeri de Justícia, ha instat la subhasta de la casa i un terreny a Rupià propietat de Bartomeu Muñoz. És una derivada de la setència que va condemanar l’exalcalde de Santa Coloma de Gramanet a cinc anys i vuit mesos de presó per corrupció urbanística en el marc de l’anomenat «cas Pretòria». Segons avança el digital El Confidencial, la subhasta només afecta al 50% de l’immoble, ja que l’altra meitat és propietat de la seva dona, que té un dret d’adquisició preferent i que es quedarà amb aquest actiu sempre que iguali la millor oferta que es faci.
La casa, de gairebé mil metres quadrats, compta amb tres plantes. Al pis inferior hi ha un taller, un celler, un rebost i una zona de joc; a la primera planta hi ha la cuina, el menjador, tres dormitoris i dos bans; i l’última de tres dormitoris i tres banys. Reformada l’any 2007, la propietat ha estat taxada en més de 680.000 euros i l’oferta mínima ha de ser de 333.341,74 euros. A banda de l’immoble, Bartomeu també comptava amb una finca rústica propera de 1.700 metres quadrats on hi ha un cultiu de fruiters, i que s’ha afegit al lot subhastat. El mes de maig ja es va intentar la subhasta, que es va tancar sense cap oferta. En aquell moment, l’oferta mínima era de 476.202,49 euros.
Els diners obtinguts per l’administració en la subhasta serviran per fer front a part de les multes imposades per la justícia a Muñoz, que superen els 3,5 milions d’euros.
Durant el judici del cas Pretòria es va constatar que les obres realitzades en aquesta casa van ser facturades a una empresa propietat de Luis Andrés García, conegut com a «Luigi», exdiputat del PSC i presumpte cervell de la trama de corrupció. García va ser condemnat a set anys de presó, tot i que posteriorment el Tribunal Suprem li va rebaixar la pena a una mica més de quatre anys de presó. En el cas de Bartomeu Muñoz, el tribunal va desestimar el seu recurs i va validar la legalitat de les intervencions telefòniques que van tenir lloc durant la recerca i les proves que van portar a l’Audiència a la «inequívoca conclusió» que es van modificar contractes i plans urbanístics «sota una falsa aparença de legalitat», amb «informes complaents, mancats de rigor i d’objectivitat» amb el propòsit de l’enriquiment dels acusats.
Aquest cas gira entorn d’operacions urbanístiques desenvolupades entre els anys 2002 i 2009 en les localitats de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneras i Badalona, que van ser manipulades pels acusats per a embutxacar-se milions d’euros, bé directament o bé a través d’intermediaris o testaferros.
L’Audiència Nacional va aplicar a tots els acusats l’atenuant de dilacions indegudes, ja que van transcórrer 8 anys i 8 mesos des que es va produir l’operació Pretòria fins a la sentència.
