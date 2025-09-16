Ajuntaments del Baix Empordà veuen insuficient la resposta judicial a la multireincidència
Critiquen la manca de fiscals a temps complet a la Bisbal i Sant Feliu de Guíxols i exigeixen més contundència judicial
Els regidors de Seguretat consideren que "no es valora ni el patiment de les víctimes, ni l’alarma social que es crea als municipis ni tampoc el missatge d’impunitat que s’envia als delinqüents"
Els regidors de Seguretat dels ajuntaments del Baix Empordà amb policia local pròpia han denunciat "la falta de resposta" de l’administració de Justícia davant els casos de multireincidència. Els càrrecs municipals es van reunir aquest dilluns a la Bisbal d’Empordà i van denunciar “l’existència de determinades persones que les diferents policies detenen de forma reiterada i que surten sempre en llibertat quan es posen a disposició judicial, tot i acumular desenes detencions per diferents delictes”.
Segons els representants municipals, aquesta situació genera un missatge equivocat: “no es valora ni el patiment de les víctimes, ni l’alarma social que es crea als municipis ni tampoc el missatge d’impunitat que s’envia als delinqüents”. Per això, exigeixen “un canvi normatiu” i una interpretació “menys tolerant” per part de jutges i fiscals de la comarca. També critiquen les mancances tècniques i humanes als jutjats de la Bisbal i de Sant Feliu de Guíxols, on reclamen la presència d’un fiscal a jornada completa. Els consistoris asseguren que actualment només n’hi ha un que es desplaça uns dies des de fora de la comarca, un fet que, segons expliquen, “dificulta la celeritat de les actuacions i facilita el sobreseïment de massa casos”.
Una situació "intolerable"
A més, apunten que la seguretat ciutadana obliga els ajuntaments a destinar molts recursos públics a les policies locals, que segons indiquen "actuen amb eficàcia", però que han de detenir reiteradament les mateixes persones. Aquesta situació, afegeixen, comporta “molt treball policial i hores extres, que assumeixen els ciutadans amb els seus impostos” i que després no té cap efecte quan els detinguts tornen a ser al carrer. Davant d’una situació que qualifiquen “d’intolerable”, els regidors han acordat sol·licitar reunions amb el conseller de Justícia de la Generalitat, el fiscal superior de Catalunya i el president de l’Audiència de Girona. En funció del resultat, es valorarà impulsar noves accions institucionals i fins i tot mobilitzacions ciutadanes, alerten.
A la trobada hi van assistir els representants de Palafrugell, Begur, la Bisbal, Calonge i Sant Antoni, Forallac, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro. A més, també s’hi van adherir els de Castell d’Aro, Platja d’Aro, S’Agaró i Torroella de Montgrí, que no hi van poder ser per motius d’agenda.
