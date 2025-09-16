Impulsen activitats de salut i benestar per a persones en situacions de vulnerabilitat a Calonge i Sant Antoni
El programa “Cuidem-nos!” està organitzat per l’Associació de Dones del Baix Empordà amb el suport de l’ajuntament
El projecte solidari i de promoció de la salut “Cuidem-nos!”, impulsat per l’Associació de Dones del Baix Empordà, amb el suport de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, ofereix a partir de l’octubre un conjunt d’activitats i tallers setmanals, quinzenals i mensuals al Palau Firal de Sant Antoni adreçats a persones que es troben en moments o situacions de vulnerabilitat. Les inscripcions es poden fer entre el 22 i el 26 de setembre i el cost és de 20 euros trimestrals, que permeten accedir a totes les activitats prèvia inscripció. Amb l’ajuda de professionals experimentats, es volen crear espais de suport i trobada per afavorir la salut física i emocional de la comunitat.
Entre les activitats que s’ofereixen destaquen “Postpart i maternitat: ball amb el nadó”, que promou la connexió mare-nadó i la recuperació física després del part i que comença el 2 d’octubre. A continuació, el 7 d’octubre s’inicia el taller d’“Autocura per a mares amb fills/es amb necessitats especials”, pensat per donar suport als cuidadors. El 9 d’octubre arrenca “Oncotango”, un ball terapèutic dirigit a persones amb càncer on el moviment físic és considerat sanador. El 14 d’octubre s’engega “Del dolor al benestar”, que ofereix eines per transformar l’experiència del dolor crònic com la fibromiàlgia o l’artrosi. A més, cada primer divendres de mes es desenvolupa “Què hi ha darrere la paraula mort?”, un espai per expressar dubtes i reflexionar sobre una mort digna. Paral·lelament, cada primer dissabte de mes es proposa una sortida de banys de natura per apropar-se als efectes beneficiosos del contacte amb l’entorn natural.
Raoni Molina, regidor de Salut, destaca que “sempre intentem aplicar a tot arreu la idea que la salut és molt més que el que la gent associa a les malalties o els hospitals. Totes aquestes activitats que potencien el benestar es tradueixen en una millor salut de la comunitat”. Per la seva banda, Eulàlia Puig, presidenta de l’Associació de Dones del Baix Empordà, assenyala que “és un projecte molt necessari que pràcticament no existia al territori, o com a mínim no existia impulsat per una entitat privada sense ànim de lucre com la nostra”.
Aquest programa, patrocinat per la Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, vol obrir una nova porta de suport i d’acompanyament per a persones que necessiten recursos que afavoreixin la salut integral i la qualitat de vida a la comarca.
