Palamós adjudica per 2,4 milions d'euros la reforma del mercat municipal
L'obra ha de començar el mes vinent i té un termini d'execució de set mesos
L'Ajuntament de Palamós ha adjudicat a l'empresa Constraula SAU per 2.418.625 d'euros la reforma i millora energètica del mercat municipal. 1.373.700 euros són finançats pels fons Next Generation.
Els treballs han de començar el mes vinent i tenen un termini d'execució de set mesos. Mentre s'estiguin fent les obres, l'Ajuntament ha llogat un local situat a escassos 150 metres del mercat i que farà aquesta funció.
El procés de participació ciutadana en relació amb la millora del mercat, va concloure que la ubicació actual, a l'avinguda de Catalunya, és ben considerada tant pels marxants com pels usuaris, motiu pel qual s'ha volgut mantenir l'espai on està actualment i que data de 1989. L'edifici s'ha envellit i deteriorats i requereix d'una reforma.
L'actuació prevista abasta tant l'immoble com el seu entorn. Estan previstos diferents treballs a la plaça situada a l'est, que passarà a ser un punt de venda exterior del Mercat i un element verd per al barri, amb la plantació d'arbrat i un tractament vegetal.
Pel que fa a l'edifici, a la planta baixa hi haurà les parades. Té una superfície de 1203 metres quadrats.
La primera planta serà per a serveis complementaris i també per a l'estacionament de vehicles i a la segona per a magatzem i obradors.
