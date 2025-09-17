Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
El grup Ciclistamente, format per més de 180 ciclistes habituals i amb el suport de professionals com Melcior Mauri, denuncia el risc del traçat
El grup Ciclistamente, format per més de 180 ciclistes habituals i amb el suport de professionals com Melcior Mauri, campió de la Volta a Espanya, alerta que el traçat de la via verda entre Platja d’Aro i Sant Antoni de Calonge és un perill constant. «És un disseny fet per enginyers sense cap experiència com a ciclistes», resumeixen.
Segons la seva opinió, el resultat de la reforma de la via verda, que ha costat prop d’un milió d’euros, ha fet que el traçat sigui «pitjor que abans».
Sobretot critiquen les pilones de plàstic, que consideren un perill tant per ciclistes com pels cotxes, especialment les col·locades entre els càmpings Cala Gogó i Treumal, que ja han provocat accidents. Afegeixen que el problema s’agreuja quan hi circulen grups grans de ciclistes, que sovint no tenen temps d’esquivar les pilones i acaben posant en risc tota la colla. També alerten de «la convivència forçada entre ciclistes i vianants, que genera conflictes i inseguretat per a tothom».
En un comunicat, el grup assegura que la nova vorera entre Cala Gogó i l’antic Internacional Calonge ha eliminat l’antic voral i ha plantat arbres enganxats a la carretera, on un ciclista «és fàcil que s’hi deixi un ull». Mentrestant, la vorera davant de l’hotel San Jorge «continua estreta i deteriorada, mentre que davant la benzinera BP s’han gastat 80.000 euros en un tram duplicat tot i que ja existia una carretera paral·lela per on fer passar les bicicletes».
Ciclistamente també denuncia la «incongruència» que la via verda, en arribar a Platja d’Aro, «desemboca directament en una vorera on està prohibit circular amb bicicleta. Una contradicció que converteix els ciclistes en víctimes d’una possible sanció si segueixen el traçat oficial».
«El formigonat innecessari i les tanques de fusta completen la llista de diners malgastats», apunten.
«Amb una inversió de prop d’un milió d’euros, la via havia de ser un model de seguretat i de mobilitat sostenible. En canvi, s’ha convertit en un desastre caríssim i perillós», conclou el grup ciclista, que reclama mesures urgents per corregir els errors més greus.
