La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
La comissió creada per a la consulta per decidir si s'incorpora Sant Joan al topònim ha pres la decisió i més endavant es donaran a conèixer les preguntes de la consulta
La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre. S'ha pres la decisió a la comissió creada per fer seguiment del procés i ho ha avançat la regidora Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós, Núria Botellé, a l'emissora local Ràdio Palamós. Més endavant es detallaran les dues preguntes concretes que es podran respondre.
La consulta ha de decidir si el topònim del municipi passa a ser Palamós i Sant Joan. El municipi de Palamós es va agregar al terme de Sant Joan que va ser independent del 1800 fins l'any 1942.
La decisió de preguntar a la ciutadania si s'incorpora Sant Joan al topònim es va aprovar en un ple celebrat el desembre de l'any passat per unanimitat de tots els grups.
Un any abans s'havien presentat dos estudis que havia encarregat l'Institut Català de Rercerca en Patrimoni Cultural on s'aprofundia sobre els orígens de Palamós i Sant Joan en el procés d'annexió. Va ser la primera acció municipal en relació amb la definició del topònim. Es tracta de "Cap als orígens de Palamós i Vila-romà" i "El procés d’agregació de Sant Joan de Palamós a Palamós", que van elaborar el doctor en història, Elvis Mallorquí, i el doctor en medi ambient, geògraf i humanista, David Pavón, respectivament.
Aquests dos professors de la Universitat de Girona (UdG) col·laboren amb l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, entitat a la qual l’Àrea de Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós va fer l’encàrrec d’elaboració d’aquests estudis, seguint la petició realitzada per l’Associació de Veïns de Sant Joan, amb l’objectiu de tenir més informació i fer difusió del procés històric de creació i creixement de les dues poblacions, així com de la seva posterior annexió.
Per a poder organitzar la consulta popular, es va crear la comissió de treball coordinada per l’Àrea municipal de Participació Ciutadana i integrada per tots els grups polítics municipals, i la participació de l’Associació de Veïns de Sant Joan.
La consulta popular culminarà el procés de recollida de l’opinió de la ciutadania que, com especifica la moció aprovada, inclou també la creació i foment d’accions per donar a conèixer els dos nuclis de població històrics que formen el municipi.
L'annexió de dos nuclis
Abans de l'annexió Palamós tenia un terme de no gaire més d'un quilòmetre i més de 5000 habitants. Sant Joan disposava de 12 quilòmetres i gairebé 1500 habitants. L'expedient de l'època esmentava les dificultats econòmiques de Sant Joan en contrast amb el desenvolupament de Palamós
