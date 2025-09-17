Els socorristes de Palamós fan més d'un miler d'actuacions durant els tres mesos d'estiu a les platges del municipi
La majoria de les atencions han estat per picades de meduses, tot i que destaquen 62 rescats de persones a l'aigua
Els socorristes de Palamós han fet més d'un miler d'actuacions durant els tres mesos d'estiu. En concret, han estat 1.056 les intervencions d'aquests professionals en el període que va des de mitjans de juny fins el 14 de setembre, quan va acabar la temporada i el servei. La gran majoria d'aquestes actuacions han estat per picades de meduses, ferides lleus o contusions, tot i que destaquen els 62 rescats que han fet de persones que tenien problemes per sortir de l'aigua. De fet, en dinou casos s'ha hagut de trucar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que han derivat la persona a l'hospital. En un cas es va haver d'activar l'helicòpter del SEM per una persona que va patir una parada cardíaca a la zona de la platja Gran.
Entre els rescats més destacats hi ha el d'una parella jove que navegava en un caiac, i que a causa del mal estat del mar varen quedar atrapats en unes roques properes a cala Senià. El rescat es va fer per mar i va requerir un ampli desplegament de serveis d’emergència, que a banda dels socorristes, va comptar també, amb la unitat marítima de Mossos d’Esquadra, Salvament Marítim i Policia Local.
Durant aquests mesos d’estiu els socorristes també han fet una destacada tasca de prevenció entre els usuaris, advertint possibles situacions de risc per evitar accidents. D’aquesta manera s’han dut a terme 2.371 accions vinculades a corregir comportaments inadequats i fets incívics dels usuaris, com banyar-se amb bandera vermella, accedir amb embarcació sense motor dins la zona abalisada o bé, advertint a usuari que estan situats en una zona perillosa.
Les quatre platges de Palamós -Gran de Palamós, la Fosca, Castell i el Morro del Vedell- tenen servei de socorrisme, que està format per catorze professionals, tots ells integrats dins l’empresa adjudicatària d’aquest servei. També es disposa d’un vehicle de coordinació, dues embarcacions de suport i dues motos aquàtiques, mitjançant les quals es realitzen els rescats a l’aigua, així com les vigilàncies pel litoral del municipi.
El cost del servei és de 215.496,00 €, que paga l’Ajuntament de Palamós, i per al qual es compta amb la participació de l’organisme de salut pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, que atorga una subvenció de 42.477,18 €, inclosa dins la seva línia d’ajudes econòmiques en matèria de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges, mitjançant la qual es permet millorar les condicions de seguretat dels usuaris de les platges gironines.
Mitjançant aquesta aportació econòmica també es permet cobrir despeses de l’abalisament de les zones de bany, com a mesura de protecció dels banyistes
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Carta d'un lector: 'Hem sentit vergonya com a gironins veure les escombraries i les plantes que creixen entremig de les pedres mil·lenàries
- Aquest dimarts han sonat tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil
- Aquests són els restaurants gironins finalistes de la Lliga del Porc i la Forquilla
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt