Polèmica entre l'equip de govern i l'oposició de Calonge per una jura de bandera espanyola amb motiu del 12 d'octubre
Esquerra recrimina que l'executiu municipal cedeixi un espai del poble, l'Ajuntament assegura que no hi participa
Polèmica a Calonge i Sant Antoni entre l'equip de govern, format per Junts, PSC, PP, Guanyem i Tots, i el principal partit a l'oposició (ERC) per una jura de bandera espanyola amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre. El consistori ha emès un comunicat en el qual es desvincula de l'acte i ho atribueix, en exclusiva, a la iniciativa del regidor del Partit Popular, Alberto Mas Vilá. A l'escrit publicat a les xarxes socials, el consistori reconeix que cedeixen el Palau Firal de Sant Antoni perquè es pugui fer l'acte, però fonts consultades deixen clar que s'ha abonat la taxa corresponent. L'escrit també remarca la voluntat de l'Ajuntament de fer un "exercici de respecte" amb la pluralitat dels grups que conformen el govern local.
Des d'Esquerra asseguren que el comunicat és "contradictori" i asseguren que la cessió és gratuïta, tot i que fonts de l'Ajuntament deixen clar que no és veritat i que s'ha abonat la taxa corresponent. ERC rebutja la jura de bandera i considera que el comunicat és una "presa de pèl" als veïns de Calonge i Sant Antoni. A més, des del grup municipal dels republicans asseguren que no es tracta d’un "fet aïllat" i que ja s'han permès actes militars amb l'equip de govern.
En aquest sentit, Esquerra Calonge assenyala el concert d’un grup militar que es va organitzar el juliol. Tot plegat ha portat als republicans a considerar que el consistori promou "la militarització del municipi", ja que és "reincident" en aquest tipus d'actes. Per tot plegat, el grup demana a l'equip de govern que "deixi de mentir" i que Calonge deixi de ser "un parc temàtic militaritzat".
"Creiem fermament en els valors republicans, democràtics i pacífics, i reivindiquem que el futur del nostre municipi s’ha de construir des d’aquests principis. El nostre compromís és amb les persones i amb el territori, no amb uniformes ni imposicions", assenyala un comunicat d'Esquerra a Calonge.
Problemes amb el cartell
Una de les queixes dels veïns a les xarxes és la presència del logotip de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni al cartell de l'acte. En resposta a això, el consistori es defensa assegurant que no han dissenyat el cartell i que tampoc els hi han passat per valorar-lo. Per tant, argumenten, no podien evitar sortir-hi.
L'acte està previst per dissabte 11 d'octubre, amb motiu de la festivitat de la Hispanitat. L'organitzador és un regiment d'infanteria de l'Exèrcit.
