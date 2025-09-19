Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Berenar reivindicatiu avui a Torroella perquè es pacifiqui l'entorn de l'escola

L'AFA del Petit Montgrí i la plataforma Mou-te Torroella! demanen de nou que es tanqui al trànsit el carrer a les entrades i sortides a l'escola

L'acte d'avui es fa el darrer dia de la Setmana de la Mobilitat Sostenible durant la qual s'ha pacificat l'entorn i consideren que ha estat un èxit

El berenar celebrat el maig passat. / AFA/Mou-te Torroella

Redacció

Torroella de Montgrí

L'AFA del Petit Montgrí la plataforma "Mou-te Torroella!" celebra avui un berenar reivindicatiu perquè es tanqui el carrer de davant l'Escola Guillem de Montgrí a les entrades i sortides dels alumnes. Es demana des de fa temps a l'Ajuntament i l'any passat ja es va portar a terme una acció per insistir en la necessitat. Durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible s'ha pacificat l'entorn i consideren que la prova ha servit per constatar els avantatges. Ho celebren avui amb un berenar.

"El que demanem és molt senzill i s'està aplicant a moltes escoles de pobles i ciutats del nostre voltant: que durant les estones d'entrada i sortida de la mainada es tanqui el tram de carrer que passa per davant de l'escola". Posen de manifest que fa temps que ho demanen a l'Ajuntament perquè "s part dels temes de seguretat, el que proposem té beneficis per la salut de les persones i pel medi ambient del planeta". 

El passat 16 de maig es va portar a terme un berenar com el d'avui a la tarda, amb tall de trànsit inclòs, que va tenir un seguiment massiu de les famílies i infants de l’escola. L’acte comptava amb el suport de l’equip directiu de l’Escola Guillem de Montgrí i de l’equip directiu de l’Escola bressol el Petit Montgrí.

"Fruit d’aquestes reivindicacions, reunions i mobilitzacions, finalment l'Ajuntament de Torroella de Montgrí sembla que està d’acord amb la proposta, i per provar-la, ha fet una prova durant aquesta setmana de la mobilitat (del 15 al 19 de setembre)", expliquen. Durant totes les entrades i sortides de l’escola s’ha tallat el pas dels vehicles, excepte pel bus de transport escolar i els cotxes que tenen necessitats de mobilitat especial.

Des de l'AFA manifesten que "considerem que la prova d’aquesta setmana està esdevenint un èxit rotund, ja que l’ambient és molt més tranquil, segur i saludable". Per celebrar-ho, i sobretot per "demanar a l’Ajuntament que no sigui tan sols una prova d’una setmana sinó ja esdevingui un funcionament permanent" es farà una lectura de manifest, berenar i jocs de tota mena per la mainada per convertir el carrer en un espai de joc, un espai de trobada, de conversa i d’intercanvi.

