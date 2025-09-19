Condemnat a 6 anys de presó l'acusat de violar la germana a Sant Feliu de Guíxols aprofitant que dormia
L'Audiència conclou que les proves són "contundents" perquè van trobar ADN del processat en la víctima
L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys de presó l'acusat de violar la germana al menjador de casa els pares a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) aprofitant que dormia. Els fets van tenir lloc la matinada del 15 d'abril del 2019. La sentència de la secció tercera conclou que les proves són "contundents" i "no deixen cap espai de dubte". Les pericials biològiques van localitzar ADN del processat a les mostres vulvars obtingudes de la víctima i els psicòlegs que van declarar al judici van assenyalar que la violació ha provocat "conseqüències greus" en la dona: "La condició de germà del processat va suposar i suposa avui dia una situació de fort impacte emocional i ha provocat un deteriorament en el desenvolupament de la seva vida".
La fiscalia i l'acusació particular sol·licitaven 10 anys de presó. La defensa va demanar l'absolució i, com a alternativa en cas de condemna, volia que li apreciessin l'atenuant molt qualificada d'embriaguesa i l'atenuant de dilacions indegudes. Al judici, la víctima va declarar a porta tancada i l'acusat va dir que no recordava res del que havia passat perquè aquella nit havia consumit drogues i alcohol.
La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Manuel Ignacio Marcello, declara provat que entre les 5.30 i les 7.12 hores del 15 d'abril del 2019, l'acusat va violar la seva germana. Ho va fer, indica el tribunal, "servint-se de l'ocasió que li brindava el fet que la seva germana estava de visita i s'havia quedat a passar la nit", aprofitant que la víctima dormia al sofà de la casa familiar i sabent que tenia la capacitat de reacció "disminuïda" perquè aquella nit havia consumit alcohol i cànnabis. Aquella nit, havien sortit de festa junts.
L'Audiència el condemna com a autor d'un delicte d'abús sexual amb penetració i li imposa 6 anys de presó. El tribunal descarta que el processat tingués "ni tan sols lleument disminuïdes" les seves capacitats i, per això, no li aprecia l'atenuant d'embriaguesa. Sí que li han estimat l'atenuant de dilacions indegudes: "D'acord amb la jurisprudència i tenint en compte que la instrucció del delicte no pot qualificar-se com a complexa, procedeix la seva estimació perquè els fets van passar el 2019 i el judici ha estat el 2025, això són 6 anys després".
L'Audiència assenyala que la declaració de la denunciant ha estat "persistent i sense fissures" al llarg del procediment i que les proves que corroboren el seu relat són "contundents".
Conseqüències "greus"
La secció tercera recull que, arran dels fets, la víctima pateix un trastorn per estrès prosttraumàtic de llarga evolució i ha requerit atenció psicològica continuada. La sentència exposa que tots els professionals que van declarar al judici van concloure que la víctima pateix "conseqüències greus" i avui dia continua en tractament perquè la simptomatologia traumàtica li afecta "el funcionament social relacional, laboral i altres àrees" de la seva vida.
L'Audiència remarca que el fet que l'agressor sigui el seu germà ha causat "un fort impacte emocional" en la víctima: "No arriba a entendre com el processat, amb qui mantenia una bona relació, va ser capaç d'una cosa així al domicili dels seus pares". També assenyala que l'atac "va desembocar en la ruptura total amb la seva família", incrementant el patiment psicològic.
A més, la sentència també indica que hi ha una prova "irrefutable", que és la localització d'ADN de l'acusat en les mostres vaginals que van prendre a la víctima. "Comptem amb diversos elements de corroboració (testimonis de referència, testimonis directes de l'estat emocional de la víctima immediatament després dels fets, dictàmens pericials i informes mèdics) que, en conjunt, dibuixen un quadre probatori que considerem contundent per enervar la presumpció d'innocència del processat", resol el tribunal.
A banda dels 6 anys de presó com a autor d'un delicte d'abús sexual amb penetració amb l'atenuant de dilacions indegudes, l'Audiència li imposa al condemnat 10 anys de llibertat vigilada i li prohibeix acostar-se a menys de 500 metres i comunicar-se amb la víctima durant 15 anys.
En concepte de responsabilitat, la secció tercera fixa la indemnització pel dany moral en 70.000 euros. La sentència no és ferma i el TSJC valorarà el recurs.
